Cristiano Ronaldo SÍ viene a México; reportes aseguran la convocatoria de la leyenda de Portugal

La presencia de Cristiano Ronaldo en México sigue siendo toda una incógnita. El delantero de la Selección de Portugal y del Al-Nassr tuvo que viajar a Madrid después de lesionarse en un entrenamiento con su equipo en Arabia Saudita. Todos los rumores apuntaban a que no jugaría en México en la reapertura del Estadio Azteca.

Después de tantos dimes y diretes, diversos reportes internacionales aseguran que Cristiano Ronaldo sí aparecerá en la lista final de la convocatoria que Roberto Martínez hará para los partidos de la Selección de Portugal ante México y Estados Unidos.

Con este posible llamado, sería la primera ocasión en que Cristiano Ronaldo juegue un partido en México y así podrá cumplir con la presencia de miles de fanáticos en el Estadio Azteca. También se mencionó en varios medios que “El Bicho” tiene que cumplir con un contrato firmado por parte de la Federación de su país con la mexicana.

¿Cuándo dan la lista final de Portugal?

Se espera que para el viernes 20 de marzo se dé la lista final de convocados para los partidos de la primera Fecha FIFA del año, con la que inicia el último proceso para el Mundial del 2026, pues también se llevarán a cabo los encuentros del repechaje.

Uno de los inamovibles es Cristiano Ronaldo para el Mundial del 2026, aunque aún no se hace oficial si estará en esta convocatoria, al igual que muchas de las estrellas de la selección lusa.

El futbolista sorpresa de Roberto Martínez sería el centro delantero del Toluca y último campeón de goleo de la Liga MX, João Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho.

El partido entre México y Portugal correspondiente a la Fecha FIFA de marzo se llevará a cabo el próximo 28 de este mes y según ESPN se tiene contemplado que además de Cristiano Ronaldo vengan las grandes estrellas internacionales como: Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rafael Leão, Diogo Dalot, Rúben Dias, João Cancelo, João Félix y Gonçalo Ramos.