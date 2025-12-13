Cristiano Ronaldo, el nuevo personaje de Rápidos y Furiosos; Vin Diesel CONFIRMA todos los detalles

Cristiano Ronaldo continúa planeando su carrera fuera del futbol profesional y ahora el encargado de dar la sorpresa del próximo proyecto del astro portugués fue el actor Vin Diesel, quien confirmó que ‘El Bicho’ tendrá participación en la saga de Rápidos y Furiosos.

El productor cinematográfico estadounidense publicó una imagen junto a Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, en la cual puso el siguiente texto. “Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious... Debo decir que es real. Escribimos un papel para él”, escribió Vin Diesel.

Se espera que el delantero del Al-Nassr aparezca en la segunda entrega de Rápidos y Furiosos X, la cual tiene una fecha de estreno para abril del 2027, así que hay que estar atentos a las noticias que salgan sobre la película para conocer cuál será el papel del astro portugués.

Cristiano Ronaldo se unirá a la lista de futbolistas que han participado en películas

Con la aparición de Cristiano Ronaldo en la nueva película de Rápidos y Furiosos, el astro portugués se unirá a la lista de futbolistas que han tenido participación en alguna película en la pantalla grande o en alguna serie.

Uno de ellos, y que es mexicano, es Cuauhtémoc Blanco, quien apareció con Carmelita Salinas como su hijo y llegó a su casa después de salvarse de un incendio. Neymar Jr. también tuvo participación en La Casa de Papel.

Pelé, uno de los más grandes del futbol, trabajó junto a Sylvester Stallone en la película ‘Escape a la Victoria’; también David Beckham pasó de las canchas a la pantalla grande con una aparición en ‘King Arthur’. El último es Zinedine Zidane, quien tuvo un papel en ‘Asterix’.

Cristiano Ronaldo en busca del Mundial 2026 antes de filmar con Vin Diesel

Cristiano Ronaldo aún tiene una misión pendiente con Portugal y es el Mundial 2026, que será la última oportunidad para el astro portugués de conseguir el ansiado trofeo que le hace falta en su vitrina personal.

Antes de aparecer en la siguiente entrega de Rápidos y Furiosos junto a Vin Diesel, ‘El Bicho’ viajará a México, Estados Unidos y Canadá para ir en busca de la Copa del Mundo con una de las mejores generaciones de jugadores que presume Portugal.

CR7 y compañía se medirán ante Colombia, Uzbekistán y Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo en la fase de grupos del torneo organizado por la FIFA en busca de su pase a los dieciseisavos de final.

DCO