Este es el difícil camino de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 si quiere levantar la Copa del Mundo

Podría ser la última oportunidad para Cristiano Ronaldo de conseguir la Copa del Mundo en su carrera profesional, pero antes tendrá que ganar ocho partidos con Portugal y los lusos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.

Este 5 de diciembre ‘El Bicho’ y compañía se enteraron de sus rivales, además del posible camino que tendrían que recorrer si quieren llegar hasta la gran final del torneo más importante de la FIFA.

La Selección de Portugal es una de las favoritas para estar mínimo en las semifinales de la competencia, pues son los actuales campeones de la UEFA Nations League y llegan a México, Estados Unidos y Canadá con una de las mejores generaciones en la historia de este equipo.

Este es el grupo de Portugal y sus rivales para la primera ronda

Portugal fue sorteada en el bombo 1 por su posición en el ranking de la FIFA, así que al equipo de Roberto Martínez le toca ser cabeza de grupo, siendo el favorito de su sector para avanzar como primero a los dieciseisavos de final.

CR7 y compañía tendrán que iniciar su camino en el Grupo K, donde se encuentran Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

A primera vista, el rival que podría complicar a Portugal durante la primera fase es Colombia, pues Uzbekistán será la primera vez que asiste a un Mundial y el equipo que avance del repechaje intercontinental tampoco le complicará la misión a Portugal.

Portugal podría jugar en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana confirmó el partido ante Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca en marzo del siguiente año, pero además de ese encuentro ante el Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula, Cristiano Ronaldo podría volver a la capital de México durante el Mundial del 2026.

El equipo de Javier Aguirre viajará a Guadalajara para afrontar su segundo encuentro de la fase de grupos ante Corea del Sur; será en esas fechas, antes de la última jornada, cuando Portugal dispute su segundo encuentro del Mundial en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Después de eso, sería difícil volver a ver al ‘Bicho’ en México, pues desde los dieciseisavos la mayoría de los partidos se van a llevar a cabo en territorio estadounidense, pues en Nueva York es donde se coronará al nuevo campeón.

