¿Cuál es la importancia de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 y por qué México es una de ellas?

Jugadores de la Selección Mexicana previo a su amistoso ante Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre.

México, en su calidad de coanfitrión, será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026, algo de suma importancia para los dirigidos por Javier Aguirre, pues eso significa que en la fase de grupos no le tocará enfrentar a las selecciones más fuertes, como la campeona mundial Argentina o España, número 1 en el ranking de la FIFA.

Las cabezas de serie en los sorteos mundialistas se encuentran en el bombo 1, el que reúne al anfitrión o anfitriones y a los mejores equipos del orbe de acuerdo a la clasificación de la FIFA, lo que permite que el local, en este caso México, Estados Unidos y Canadá, no se enfrenten a las grandes potencias en la primera fase.

Mañana es el día: Sorteo para la Copa Mundial FIFA 2026



¡La cuenta regresiva para conocer nuestro camino está en marcha!

Al no enfrentar a selecciones de la talla de Francia, Inglaterra o Alemania, México tendrá un panorama menos complicado en la fase de grupos del Mundial 2026, en el que estará ubicado en el Grupo A. Canadá y Estados Unidos, los otros organizadores de la justa, estarán en los sectores B y D, de manera respectiva.

¿Cuáles son las selecciones más fuertes que le tocarían a México como cabeza de serie?

El hecho de ser cabeza de serie en el Mundial 2026 no impide que México enfrente a rivales complicados, si bien ninguno de ellos ha sido campeón del mundo.

Selecciones como Marruecos y Croacia, semifinalistas en Qatar 2022, o Colombia, ante la que perdió 4-0 en un amistoso en la Fecha FIFA de octubre, pueden ser contrincantes del Tricolor en la primera ronda, pues forman parte del bombo 2, que reúne a los conjuntos mejor posicionados después de las potencias.

Suiza, Austria, Uruguay, Ecuador, Australia, Japón, Corea del Sur, Senegal e Irán también forma parte del segundo bolillero en el sorteo del Mundial 2026.

The UEFA teams that have already booked their ticket to the #FIFAWorldCup.



The Final Draw takes place tomorrow!

¿Cuáles son todas las cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026?

Además de México, Estados Unidos y Canadá, las nueve mejores selecciones en el ranking de la FIFA serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026.

Estos equipos son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Portugal, a los cuales tampoco se medirá el cuadro dirigido por Javier Aguirre en la primera fase de la competencia.

