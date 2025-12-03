Sorteo Mundial 2026: Conoce cómo están conformados todos los bombos

México, Estados Unidos y Canadá forman parte del bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026.

México y 11 selecciones más conforman el bombo 1, el primero de cuatro del que saldrán sorteados los equipos clasificados al Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo en el que cada participante conocerá su destino en el magno evento del próximo verano.

El bombo 1 lo componen las cabezas de serie, que fueron elegidas de acuerdo al ranking FIFA, con excepción de México, Estados Unidos y Canadá, que forman parte del mismo por su condición de anfitriones de la primera Copa del Mundo que se llevará a cabo en tres países.

En el bombo 2 se ubican selecciones como Croacia, Uruguay y Marruecos, que son las mejores ubicadas en la clasificación de la FIFA después de las potencias. En los bolilleros 3 y 4 se ubican los conjuntos menos fuertes de acuerdo con este listado, y en el último de ellos serán ubicados las seis escuadras que clasifiquen en los repechajes, a celebrarse en marzo.

Así son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania, España, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Ecuador, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Australia y Austria.

Bombo 3 : Arabia Saudita, Qatar, Paraguay, Noruega, Escocia, Sudáfrica, Túnez, Argelia, Panamá, Costa de Marfil, Uzbekistán y Egipto.

Bombo 4: Haití, Jordania, Cabo Verde, Curazao, Ghana, Nueva Zelanda y las seis que clasifiquen vía repesca (cuatro de Europa y dos intercontinentales).

¿Cuándo fue la última vez que México estuvo en el bombo 1 en un sorteo mundialista?

Han pasado dos décadas exactas de que la Selección Mexicana formó parte del bombo 1 en un sorteo de Copa del Mundo, lo cual ocurrió en la edición de Alemania 2006.

El Tricolor, entonces dirigido por el argentino Ricardo La Volpe, fue cabeza de serie junto con Alemania, Argentina, España, Francia, Italia, Inglaterra y Brasil.

Esto se debió a que México ocupó el cuarto puesto en el ranking de la FIFA previo al sorteo del Mundial de Alemania 2006, para lo cual ayudó la gran actuación que tuvo en la Copa Confederaciones del 2005, realizada en suelo germano, donde fue semifinalista.

En el sorteo, la Selección Mexicana quedó como cabeza de serie en el Grupo D, que completaron las selecciones de Irán, Portugal y la debutante Angola.

