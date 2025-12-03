¡Lluvia de estrellas! Estos son los grandes exdeportistas y artistas que estarán en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 será engalanado por grandes estrellas del deporte y legendarios artistas.

El legendario exdefensa de la selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, será el encargado de dirigir el sorteo del Mundial 2026 junto con la presentadora y periodista británico-jamaiquina Samantha Johnson, a celebrarse este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, D.C., Estados Unidos.

Pero la leyenda del Manchester United no será el único ídolo deportivo en el esperado evento, pues también estarán los icónicos Tom Brady (jugador con más Super Bowls ganados en la NFL), Shaquille O’Neal (tetracampeón de la NBA), Aaron Judge (jardinero de los New York Yankees) y Wayne Gretzky (considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo en la historia).

A legendary multi-sport line-up at the Final Draw for the FIFA World Cup 2026 🙌



Read more about who will be conducting and assisting the draw on Friday, 5 December 2025👇 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

“Conducir este sorteo histórico es un honor increíble. Como jugador, vivía para estos escenarios globales; ahora me siento humilde de tener un rol especial junto a un cartel increíble para revelar los 12 grupos de cuatro equipos que todo el mundo está esperando”, resaltó Rio Ferdinand respecto a la aventura de conducir el sorteo del Mundial 2026.

Eli Manning, otra gran leyenda del deporte en el sorteo del Mundial 2026

A las estrellas del deporte ya mencionadas se suma Eli Manning, bicampeón del Super Bowl de la NFL con los New York Giants, quien será el anfitrión de la alfombra roja en Washington durante el sorteo del Mundial 2026, donde aportará su carisma para conectar con el público estadounidense.

Eli Manning presume de haberle ganado dos Super Bowls a Tom Brady y a los Patriots, cuando lideró a los New York Giants en el 2008 y en el 2012 a la conquista del trofeo Vince Lombardi a costa de los Pats dirigidos por Bill Belichick.

Figuras del deporte en el sorteo del Mundial 2026

Rio Ferdinand : exfutbolista inglés (Ganó 17 títulos con el Manchester United)

Tom Brady : Siete veces campeón de la NFL

Shaquille O’Neal : Cuatro veces campeón de la NBA

Aaron Judge : Jardinero de los Yankees (Tres veces MVP de la Liga Americana)

Wayne Gretzky : Cuatro veces campeón de la Stanley Cup

Eli Manning: Dos veces campeón de la NFL

Los artistas que engalanarán el sorteo del Mundial 2026

La modelo y productora Heidi Klum encabeza a los artistas que estarán en el Centro Kennedy de Washington, D.C. durante la celebración del sorteo del Mundial 2026.

La gala también tendrá como presentadores en el evento al cómico y actor Kevin Hart y al actor y productor Danny Ramírez, quien aportará el sello de Hollywood.

Star-studded entertainment line-up announced for the Final Draw for the FIFA World Cup 2026™ 🤩 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

El programa del sorteo del Mundial 2026 incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli y del célebre Robbie Williams, quienes estarán acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger.

Una vez que concluya el sorteo del Mundial 2026, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción más icónica.

EVG