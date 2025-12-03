Checo Pérez, el invitado especial para el Super Bowl 2026; Cadillac prepara algo espectacular

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez conocerá el monoplaza que conducirá en su temporada debut con la escudería Cadillac el próximo 8 de febrero, durante los comerciales del medio tiempo del Super Bowl 2026 de la NFL, el cual se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde juegan como locales los San Francisco 49rs.

“El Super Bowl es uno de los pocos momentos en la cultura estadounidense donde el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y nos brinda la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja quiénes somos”, declaró al respecto Dan Towriss, director ejecutivo de la escudería estadounidense.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Cadillac promete innovación en presentación de monoplaza de Checo Pérez

Cadillac pone sus fuerzas en el máximo evento deportivo de Estados Unidos para este momento tan especial, mismo que será un mes antes del arranque de la F1 2026, en la que Checo Pérez y el experimentado finlandés Valtteri Bottas regresarán al Gran Circo para ser coequiperos del debutante equipo.

“Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso”, agregó al respecto Dan Towriss.

La vez que un monoplaza fue revelado en un Super Bowl

No será Cadillac la primera escudería en presentar un monoplaza durante un Super Bowl, pues en el 2015 lo hizo Nissan cuando dio a conocer el GT-R LM Nismo, un prototipo híbrido que cumplía con las normativas de la LMP1 para competir en las 24 Horas de Le Mans.

El nuevo equipo de Checo Pérez en la Fórmula 1 quiere aprovechar toda la expectativa alrededor por su debut y por el regreso del jalisciense al serial, por lo que promete una gran sorpresa para el Super Bowl del próximo 8 de febrero.

“No puedo esperar”, fue la reacción de Checo Pérez en su cuenta de X tras el anuncio de Cadillac, escudería con la que volverá a la F1 después de un año sabático tras su salida de Red Bull.

¿Cuánto dinero le costará a Cadillac anunciar monoplaza de Checo Pérez en el Super Bowl?

El costo prometio de un comercial de 30 segundos durante un Super Bowl es de 7 millones de dólares, cifra que fue rebasada en el más reciente, celebrado el 9 de febrero de este año, con una cifra récord de 8 millones de billetes verdes.

El encuentro que define al campeón de la NFL tiene una de las mayores audiencias en el mundo, pues es visto por más de 100 millones de personas, y los comerciales suelen ser de los momentos más esperados en el transcurso del mismo.

EVG