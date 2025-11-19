Checo Pérez ya posa con su nuevo equipo y comete una de las traiciones más grandes en el deporte (FOTO)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, volante de la escudería Cadillac a partir de la F1 2026, fue captado con una playera del Atlas, esto a pesar de su pública afición al América, lo que puede ser considerado como una especie de traición a las Águilas, a pesar de que los rojinegros no son uno de los archirrivales de los de Coapa.

El corredor tapatío visitó las instalaciones del Atlas, que en sus redes sociales presumió la presencia del piloto jalisciense en la Academia AGA, donde posó para las cámaras con su jersey del equipo rojinegro.

¡Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA! 🏎️🏁



Recibimos @SChecoPerez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera Rojinegra 🦊🔴⚫️



¡Bienvenido a tu tierra y a tu casa, Checo! ❤️🖤 pic.twitter.com/t4llzfd3ZV — Atlas FC (@AtlasFC) November 19, 2025

“¡Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA! Recibimos a @SChecoPerez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera Rojinegra. ¡Bienvenido a tu tierra y a tu casa, Checo!“, fue el mensaje con el que los Zorros presumieron la visita de Checo Pérez a sus instalaciones.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Esta es la inaudita razón de la F1 por lo que el Gran Premio de Las Vegas se corre en sábado por la noche

¿Qué es la Academia AGA, el lugar que visitó Checo Pérez?

La Academia AGA, el lugar en el que estuvo Checo Pérez en su visita a las instalaciones del Atlas, es un terreno de 6.6 hectáreas con seis canchas con medidas reglamentarias, cuatro de pasto natural y dos de césped sintético.

Este lugar también cuenta con un comedor institucional para 200 personas, gimnasio varonil de 226 m2, Ciencias Aplicas al Deporte con tecnología y vanguardia en prevención y recuperación, Neurociencias, tanque terapéutico y oficinas de gestión deportiva y administrativas del Atlas.

La Academia AGA, inaugurada el 5 de septiembre del 2023, está habitada por los integrantes de las fuerzas básicas de la entidad tapatía, los cuales cuentan con una Casa Club y el Colegio Orlegi, este último para la educación superior de todos los integrantes.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con la escudería Cadillac?

Checo Pérez regresará a competir en la Fórmula 1 en el 2026 después de un año sabático y lo hará al volante de la debutante Cadillac, donde tendrá como coequipero al experimentado finlandés Valtteri Bottas.

El 6 de marzo del 2026 será el día en el que el tapatío tenga sus primeras actividades oficiales con el equipo estadounidense, pues ese día comienzan las prácticas del Gran Premio de Australia, el primero de la venidera temporada.

Dos días más tarde, el domingo 8 marzo, Checo Pérez tendrá su primera carrera con Cadillac, en el Circuito de Alberk Park, en la ciudad de Melbourne.

EVG