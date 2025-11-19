Lewis Hamilton presume el brillante artículo con el que piensa ganar el Gran Premio de Las Vegas (FOTOS)

Lewis Hamilton disputa su primera temporada con la escudería Ferrari, pero aún no ha conseguido su primera victoria en un Gran Premio esta campaña, aunque en sus redes sociales compartió una serie de imágenes donde presume el hermoso y brillante casco que utilizará este fin de semana en Las Vegas.

Como es una costumbre entre los pilotos de la Fórmula 1, en las que podrían ser sus carreras favoritas, diseñan y ocupan un casco diferente al que utilizan toda la temporada; en este caso, Lewis Hamilton y su equipo crearon un casco completamente de brillos, a lo que el británico calificó como “algo especial para la ciudad de las luces”.

En este modelo se puede ver que solo los patrocinios y el logo de Ferrari están en su color normal, mientras que todo el casco está tapizado de brillos color plateados, que parece como un diamante gigante por los destellos que genera ante la luz.

Lewis Hamilton solo tiene una victoria esta temporada

Aunque no ha podido ganar ningún Gran Premio esta temporada por la hegemonía de los dos pilotos de McLaren y el nivel de Max Verstappen, Lewis Hamilton logró cruzar la meta como primer lugar en una de las carreras sprint de esta campaña, lo que significó su primer logro con Ferrari.

Después de 19 vueltas en el Circuito Internacional de Shangai, el piloto británico quedó por delante de Oscar Piastri y Max Verstappen, ilusionando a la afición tifosi, pues apenas era la segunda parada del serial y parecía que Hamilton realizaría un mejor trabajo en la temporada.

El volante de Ferrari aún tiene tres carreras para conseguir su primer gran logro con Ferrari, aunque la pelea por el Campeonato de Pilotos entre los McLaren y Verstappen podría complicar la misión para el británico.

¿Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas?

Los 20 pilotos de la Fórmula 1 llegan a Las Vegas para disputar la antepenúltima carrera de la temporada, en donde Lando Norris podría tomar una amplia ventaja en la pelea por el Campeonato de Pilotos.

Lewis Hamilton saldrá a la pista a deslumbrar a la afición con su casco lleno de brillos y en busca de su primera victoria de la temporada, aunque será algo complicado para el piloto de Ferrari en la ciudad que nunca duerme.

La carrera en Las Vegas se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, una fecha atípica para la Fórmula 1, pues, por el calor en la ciudad, la F1 decide realizar la competencia en la noche, además de llevarlo a cabo a las 22:00 horas, por el horario en Europa.

DCO