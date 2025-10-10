Lewis Hamilton presume el hermoso retrato de Roscoe hecho con Legos que hizo llorar a más de uno (FOTO)

Lewis Hamilton tuvo que tomar la decisión más complicada para él de este 2025, pues su perrito Roscoe se encontraba delicado de salud y optó por dejarlo descansar en paz, aunque el lomito que lo acompañaba en cada carrera de la Fórmula 1 siempre será recordado por el hermoso retrato que recibió el piloto hecho de Legos.

El volante británico subió una publicación a su cuenta de Instagram donde se puede ver a Hamilton cargando el cuadro donde viene la cara de Roscoe con más de 200 piezas de Lego, además de que tiene detalles como una figura del piloto de Ferrari junto a su monoplaza o las banderas de Italia, Reino Unido y Brasil.

“Este retrato de Roscoe en Lego me conmovió muchísimo. La cantidad de detalles es increíble y no me imagino cuánto tiempo llevó. Gracias a Karen e Ilona por hacerlo y enviármelo”, escribió Lewis Hamilton en su publicación.

Lewis Hamilton agradece las muestras de cariño desde el fallecimiento de Roscoe

Antes del Gran Premio de Singapur, Lewis Hamilton dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de su mejor amigo Roscoe y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el piloto británico que tuvo que vivir este trago amargo en la recta final de la temporada.

Sin embargo, en la publicación donde Hamilton presume el retrato de su lomito, el piloto de Ferrari agradeció a sus fans las muestras de cariño que le han dado desde la partida de Roscoe.

“También quiero agradecerles a todos por las muestras de cariño que he recibido desde el fallecimiento de Roscoe. Sigue siendo muy doloroso y lo será para siempre, pero todo el apoyo me está ayudando muchísimo a superar esto. No tengo palabras para agradecerles. Muchos de ustedes también han perdido a una mascota, así que sé que donde quiera que esté Roscoe tiene muchísimos amigos. Está rodeado de amor y buenas vibras, igual que cuando estaba vivo”, escribió Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos

Después de unas semanas de la partida de Roscoe y tomarse su tiempo para procesar lo ocurrido, Lewis Hamilton ya se prepara para disputar la décima novena fecha de la Temporada 2025 de la Fórmula 1.

El Circuito de las Américas será el encargado de recibir a los 20 pilotos de las 10 escuderías para el Gran Premio de Estados Unidos, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre.

Cada día que pasa estamos más cerca de volver a vivir la emoción por la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues después de la parada en el país vecino, la máxima categoría del automovilismo llegará a México.

DCO