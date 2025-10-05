George Russell es el ganador del GP de Singapur de F1, pero McLaren es campeón de constructores

El piloto británico George Russell comandó de principio a fin las acciones en el Circuito Urbano Marina Bay, logrando la victoria en el Gran Premio de Singapur, que es la segunda conquista del conductor de Mercedes en la presente campaña de la F1, luego de ser primero en Canadá en junio pasado y aunque McLaren no tuvo su mejor día, son campeones de constructores.

Casi cuatro meses tuvieron que pasar para que Russell y Las Flechas Plateadas estuvieran en lo más alto del podio, que Singapur completaron, respectivamente, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris, quienes protagonizaron una batalla personal por la segunda y tercera plaza.

McLaren domina la F1

Con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto en el GP de Singapur fue suficiente para que McLaren se convirtiera en el equipo campeón de la F1 por segundo año seguido, que es su décimo título de la historia, siendo ya la segunda escudería más ganadora en el serial, dejando atrás a Williams, que se queda con 9.

En 2024 McLaren ganó el campeonato de F1 después de 26 años y en 2025 se confirmó como el mejor equipo del mundo, pero en la lista de las escuderías más triunfadoras siguen detrás de Ferrari, que tiene 16 trofeos en su palmarés, aunque el último de ellos fue en 2008.

GEORGE RUSSELL WINS IN DOMINANT STYLE!! 👏👏



What a win for the Mercedes driver! 🏆#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wsOJUYo65H — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Russell aprovecha la pole

George Russell se colocó como líder aprovechando su posición en la pole y que los volantes detrás de él tuvieron una salida caótica. El piloto de Mercedes también se vio beneficiando por la pelea entre Verstappen y Norris, quienes peleaban entre ellos por la segunda plaza.

En la ronda 17, Russell ya le sacaba casi 9 segundos de ventaja a Verstappen, quien estaba batallando para recortar la distancia, al tiempo que no descuidaba su distancia con Norris. En el giro 20 el de Red Bull entró a boxes por neumáticos nuevos, saliendo en el séptimo lugar, con la urgencia de una buena vuelta para que no se les escaparan los pilotos arriba de él.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

La estrategia no le salió nada mal a Verstappen, pues después que el resto de los competidores hiciera su primera parada, pudo regresar al segundo lugar general, recortando la distancia con el líder Russell a cinco segundos, pero Norris estaba muy cerca, a menos de un segundo.

Gabriel Bortoleto tuvo problemas en la primera parte de la competencia, tanto que tuvo que entrar a boxes y le cambiaron la parte delantera de su monoplaza, esto porque en al largada tuvo un contacto ligero, pero el frente de los coches es de los más sensibles. El brasileño es, junto a Andrea Kimi Antonelli, el mejor novato de la categoría.

La máxima categoría del deporte motor tendrá una pausa de una semana, pues los equipos deberán mover todas sus cosas a América, pues la siguiente cita es el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre el domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Después de la parada en suelo austinés, toda la maquinaria de la Fórmula 1 llega a una de las mejores carreras del calendario; el Gran Premio de México, que sin duda estará a reventar, más porque se confirmó que el siguiente año el piloto tapatío Sergio Checo Pérez estará corriendo para Cadillac.

aar