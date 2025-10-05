¡Caos en Singapur! El accidente entre Max Verstappen y Lando Norris que calienta el campeonato de F1 (VIDEO)

El piloto neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris sufrieron un choque apenas en la primera vuelta del Gran Premio de Singapur de F1, un accidente que no fue muy aparatoso, pero que suma a la enemistad que tienen estos dos competidores, quienes durante el fin de semana se enfrascaron en una guerra de declaraciones.

Era el inicio de la carrera y Norris atacaba un espacio de manera temeraria, pues no era mucho, pero el británico, quien busca de manera desesperada terminar primero en el campeonato, se fue con todo y tocó con su parte delantera el fondo del auto de Verstappen.

Verstappen y Norris siguen en la pista

El volante de McLaren además de tocar a Verstappen se fue con todo contra su compañero, Oscar Piastri, con quien chocó en los neumáticos. Pese a todo, los involucrados en el incidente siguieron adelante, pues no fue lo suficientemente fuerte como para tener que abandonar.

Durante la clasificación del GP de Singapur, Verstappen y Norris se dieron con todo, pues intercambiaron palabras, sacando su batalla de las pistas y llevándola a un nuevo nivel.

Todo empezó porque Norris fue acusado por Red Bull de bloquear a su piloto, quitándole la chance de quedarse con la pole para la carrera, por lo que el británico de McLaren se tomó el tiempo de mandarle un mensaje a todos dentro de la escudería austriaca.

LAP 1/62



Norris made contact with Verstappen and Piastri on the first lap! 😱#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DdiXJbwpem — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Verstappen y Norris intercambian palabras antes de la carrera

“Siempre se están quejando, se quejan de todo. Así es Red Bull. Ni siquiera lo entiendo. Estaba como tres segundos por delante. No pude haberlo afectado”, dijo Norris tras la clasificación.

Por su parte, el León Neerlandés comentó que no es agradable la situación que pasó, pero dijo que no es intención de ningún piloto interferir en ese tipo de situaciones.

“Creo que está bastante claro que no es agradable que le pase a alguien. En general, siempre se nos da bastante bien eso. Todos los pilotos intentamos no interferir. Quiero decir, a veces, siempre es un poco más complicado en ciertos escenarios”, dijo el cuatro veces campeón de la F1.

“Cuando tienes un coche dos o tres segundos por delante, necesitas todo el aire limpio posible en una vuelta de Q3, sobre todo porque vas al límite con el frenado y todo. Perdí un poco de carga aerodinámica con eso, así que seguí adelante. Sé que no ha sido Oscar Piastri, pero bueno, el coche ha sido competitivo hasta ahora”, agregó.

aar