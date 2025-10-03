F1: Max Verstappen sigue en la lucha por el título en Singapur y amenaza a McLaren

Max Verstappen llega al Gran Premio de Singapur de F1 con victorias consecutivas que han hecho que un quinto título consecutivo pase de ser casi imposible a simplemente improbable.

Es la única carrera en el calendario de F1 de este año que Max Verstappen nunca ha ganado. Podría ser crucial para sus posibilidades de una remontada en la serie.

Mientras tanto, el líder del campeonato, Oscar Piastri, tuvo un fin de semana terrible en la última carrera en Azerbaiyán, su rival por el título, Lando Norris, no pudo capitalizar, y su equipo McLaren comenzó a cometer errores en las paradas en boxes.

📷 Between sessions with AlphaTauri. pic.twitter.com/YcOWgdjlrg — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 1, 2025

Verstappen de Red Bull es “realmente un contendiente”, dijo Norris el jueves. “Hace un par de semanas trajeron algunas mejoras, y parece que eso los ha puesto de nuevo al mismo nivel que nosotros”. A pesar de eso, McLaren puede sellar el título de constructores este fin de semana si uno de sus autos está en el podio.

Oscar Piastri marca el ritmo de cara al GP de Singapur de F1

Oscar Piastri marcó el tiempo más rápido en la práctica del viernes después de que Norris tuviera una extraña colisión en el pit-lane con Charles Leclerc de Ferrari.

Piastri lideró el camino en una segunda práctica llena de incidentes bajo las luces por 0,132 segundos de diferencia con Isack Hadjar de Racing Bulls, mientras que Verstappen estaba 0,011 más atrás, colocándose tercero por segunda sesión consecutiva.

Hubo dos banderas rojas, la primera cuando George Russell chocó contra la pared y perdió el alerón delantero de su Mercedes, y la segunda cuando el compañero de equipo de Hadjar, Liam Lawson, se detuvo en la pista.

Jacket in Singapore was a new one pic.twitter.com/RE1PTNJiJT — Oscar Piastri (@OscarPiastri) October 2, 2025

Leclerc estaba siendo investigado después de salir del garaje de Ferrari y chocar directamente con Norris, cuyo McLaren fue empujado contra la pared. Norris se colocó quinto y sugirió al equipo por radio que estaba frustrado con su propia conducción.

En la primera sesión diurna, Fernando Alonso de Aston Martin fue sorprendentemente el más rápido por 0,150 segundos de diferencia con Leclerc de Ferrari, con Verstappen a 0,126 más atrás y Lewis Hamilton en cuarto lugar en el otro Ferrari.

Piastri, quien fue uno de los pilotos que usó un chaleco refrigerante el viernes después de que se declarara un “peligro por calor” para el fin de semana de carrera, fue quinto y Norris sexto.

