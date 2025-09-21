F1: Así va el campeonato de pilotos 2025 tras el Gran Premio de Azerbaiyán y la victoria de Max Verstappen

El campeonato de pilotos de Fórmula 1 2025 sigue encendido tras el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Max Verstappen se llevó la victoria después de una intensa batalla en el Circuito Callejero de Bakú, en donde el líder del serial no pudo terminar en el podio, pero se mantiene en la cima de la clasificación.

A pesar no terminar entre los tres mejores tiempos de la carrera, el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, suma 324 puntos en la temporada y se consolida en la primera posición actual en el campeonato del campeonato de pilotos, aunque su distancia con su más cercano perseguidor se recortó.

Por detrás, en segundo lugar se encuentra Lando Norris, quien ya está a solo 25 puntos de su compañero de equipo. Estar a 25 unidades significa que está solo a una victoria de distancia. Por su parte, Max Verstappen, el ganador del GP de Azerbaiyán, mantiene viva la pelea por el título de la F1 y no deja de soñar con el quinto título al ser tercero con 255 puntos.

Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Azerbaiyán

1-Oscar Piastri-McLaren-324

2-Lando Norris-McLaren-299

3-Max Verstappen-Red Bull Racing-255

4-George Russell-Mercedes-212

5-Charles Leclerc-Ferrari-165

6-Lewis Hamilton-Ferrari-121

7-Kimi Antonelli-Mercedes-78

8-Alexander Albon-Williams-70

9-Isack Hadjar-Racing Bulls-39

10-Nico Hulkenberg-Kick Sauber-37

Es la primera vez en seis carreras, desde el GP de Canadá, que los pilotos de McLaren no terminan en el podio. Solo en el Circuito Gilles Villeneuve y en Bakú Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de los tres más rápidos.

Así va el campeonato de constructores 2025 tras el Gran Premio de Azerbaiyán

El Mundial de Fórmula 1 2025 continúa al rojo vivo después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde el triunfo de Max Verstappen le dieron puntos valiosos a Red Bull, aunque siguen estancados en la cuarta posición del campeonato de constructores.

A pesar de no meter a sus pilotos en el podio, la escudería McLaren se mantiene al frente con 623 puntos, seguido, aunque no muy cerca, por Ferrari, que no pierde de vista la cima con sus 290 puntos, aunque es practicante un hecho que el equipo papaya será el campeón y es cuestión de tiempo.

La pelea seguirá en el Gran Premio de Singapur, en el Circuito Urbano Marina Bay, donde cada punto puede marcar la diferencia en una temporada que promete emociones hasta la última carrera y en donde una combinación de resultados aseguraría el título de constructores para McLaren.

