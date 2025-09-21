Sainz regresa a Williams al podio después de 4 años

En una de las carreras más entretenidas de la temporada, el piloto neerlandés Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, en donde el español Carlos Sainz sorprendió con el tercer lugar del podio y el británico George Russell se llevó el segundo sitio.

Luego de emocionantes vueltas, el volante neerlandés se quedó con la victoria en el Circuito callejero de Bakú, en donde el Sainz obtuvo su primer podio histórico con Williams. “Este es mi primer ‘Smooth Operator’ en Williams... y no el última”, dijo el ibérico por la radio luego de quedarse con el tercer lugar de la carrera.

El ibérico llegó a la escudería británica esta campaña después de que Ferrari decidiera contratar al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton para intentar ganar otro título en sus vitrinas.

Desafortunadamente para Lando Norris una parada lenta lo alejó de un mejor resultado en una carrera que lo podía acercar a su coequipero Oscar Piastri, quien sigue siendo líder de la F1 a pesar de no estar en el podio.

El GP de Azerbaiyán es la cuarta carrera que Max Verstappen gana en la temporada de F1, luego de terminar primero en Japón, Emilia-Romaña e Italia, que fue la cita anterior en la máxima categoría del deporte motor.

"Un error, creo que no lo hice de la mabera adecuada, estoy deceptioncado con el equipo", comentó el líder del campeonato de pilotos Oscar Piastri.

En el cuarto lugar terminó Andrea Kimi Antonelli, quien regresa a esta parte de un Gran Premio luego de Australia. El italiano por momentos amenazó el podio, McLaren, luego 25 podios con Ferrari y su primer podio con Williams, algo que su compañero Alex Albon no ha logrado en 2025.

Lewis Hamilton fue uno de los pilotos más rápidos en las prácticas, pero en la clasificación no se mostró igual de fuerte y en la carrera se vio el atraso que tiene el carro de Ferrari con respecto a los otros pilotos.

Mal día de McLaren en el GP de Azerbaiyán

Norris fue séptimo y no pudo aprovechar completamente el error de Piastri, pero redujo la diferencia de puntos con el australiano en la lucha por el título, que bajó de 31 a 25 puntos, que es una victoria en la categoría. Max Verstappen todavía tiene una pequeña posibilidad de un quinto título consecutivo en tercer lugar, al reducir su diferencia con el líder a 69 puntos.

Norris tuvo dificultades para adelantar coches en la pista y pasó la última vuelta detrás del Red Bull de Yuki Tsunoda, pero podría haber terminado tan alto como cuarto si no hubiera perdido tiempo, y probablemente tres lugares, en una lenta parada en boxes de McLaren por segunda carrera consecutiva.

Al inicio, Piastri casi se detuvo en la parrilla y cayó al final del grupo, antes de deslizarse contra la barrera mientras intentaba recuperar posiciones. El australiano chocó por segundo día consecutivo en Bakú después de que golpeó la barrera en la clasificación y no sumó puntos por primera vez desde mayo del 2024.

McLaren podría haber asegurado el título de constructores el domingo con siete carreras por delante, pero ahora tendrá que esperar al menos hasta la próxima carrera en Singapur en dos semanas. Fue el peor desempeño combinado de McLaren en una temporada por lo demás dominante.

