McLaren podría coronarse campeón de F1 en el GP de Azerbaiyán; esto necesita el equipo

La lucha por el título de Fórmula 1 se está intensificando y McLaren podría ganar el mundial de constructores este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Para lograrlo, necesitan que uno de sus pilotos gane y el otro termine en segundo o tercer lugar, lo que terminaría con la posiblidad matemática de Ferrari, Mercedes y Red Bull de dar la sorpresa.

McLaren lidera por 337 puntos el campeonato de constructores de F1, pero en las manos de Oscar Piastri y Lando Norris tienen la posibilidad de cerrar el título, más porque el equipo papaya ha indicado que dejará a sus pilotos competir.

Con las indicaciones de McLaren, el foco estará puesto en la batalla entre Norris y Piastri, que de hacer el 1-2 o 1-3 le darán el cetro de la F1 al equipo británico con un récord de siete carreras restantes.

La campaña 2025 de la F1 ha sido completamente dominada por McLaren, que el año pasado volvió a ganar el título de constructores, que lo logró por primera vez en 26 años luego de ganarle a Ferrari en la última carrera de la temporada.

“Nos encontramos en una posición bastante notable. Un momento muy orgulloso para todos y para mí incluido”, dijo Piastri, quien es el líder del campeonato de pilotos de la máxima categoría del deporte motor.

McLaren entre los más rápidos en las prácticas del GP de Azerbaiyán

No todo fue a favor de McLaren en las prácticas del viernes después de que tanto Norris como Piastri chocaran contra las barreras en la segunda sesión. Piastri también enfrenta una investigación por supuestamente no reducir la velocidad ante las banderas amarillas. Casos similares han provocado penalizaciones en la parrilla en el pasado.

Norris comentó que fue “costoso” y “molesto” tener que regresar cojeando a los boxes después de golpear la pared con la rueda trasera izquierda a mitad de la sesión y no volver a salir. Piastri tuvo su propio roce con la barrera y quedó en el puesto 12, dos lugares detrás de Norris.

Lewis Hamilton marcó el tiempo más rápido, .074 de segundo por delante de Charles Leclerc, su compañero en Ferrari. George Russell quedó tercero con Mercedes después de recuperarse de una enfermedad para participar.

Norris lideró la primera práctica por .310 de segundo sobre Piastri, quien necesitó que los mecánicos de McLaren revisaran un problema con su monoplaza Leclerc fue tercero. La sesión se detuvo por más de 20 minutos mientras se reparaba un bordillo al lado de la pista.

aar