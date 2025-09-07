F1: Así va el campeonato de pilotos 2025 tras el Gran Premio de Italia y la victoria de Max Verstappen

El podio del Gran Premio de Italia de F1 2025 con Max Verstappen como ganador

Se realizó la carrera 16 de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia, en donde el ganador fue el piloto de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, quien sumó 25 puntos más a su cuenta personal y puso las cosas interesantes en el campeonato de pilotos.

Tras quedarse con el primer lugar en el Autódromo Nacional de Monza, Verstappen llegó a 230 unidades y es tercero de la clasificación, acercándose a Lando Norris, quien se mantiene segundo general con 293 puntos.

Pese a no ser el primero en Monza, el australiano Oscar Piastri sigue como el líder del campeonato de pilotos de F1 con 324 unidades, aunque todavía la pelea por el título de la máxima categoría del deporte motor sigue abierta.

Campeonato de pilotos de F1 2025 tras el GP de Italia

1 Oscar Piastri-324

2 Lando Norris-293

3 Max Verstappen-230

4 George Russell-194

5 Charles Leclerc-163

6 Lewis Hamilton-117

7 Alexander Albon-70

8 Kimi Antonelli -66

9 Isack Hadjar-38

10 Nico Hulkenberg-37

Así marcha el Campeonato de Constructores

En el campeonato de constructores la cosa no cambia, pues McLaren es el rey con 617 puntos, una ventaja de 337 unidades con respecto a su más cercano perseguidor, que es Ferrari, que a pesar que sus dos pilotos no terminaron en el podio del GP de Italia tienen 280 puntos.

En tercer lugar se encuentra Mercedes, que gracias a George Russell tienen 260 unidades. La cuarta plaza es para Red Bull Racing, que suma 239 puntos con la victoria de Max Verstappen, pero lejos está de poder dar la sorpresa y reclamar el campeonato que alguna vez dominó.

Verstappen destaca trabajo para ganar en Italia

Max Verstappen comentó que el Gran Premio de Italia de F1 fue un trabajo de equipo, pues manejaron bien el ritmo de la carrera y pudieron vencer a McLaren, que colocó a sus dos pilotos en los lugares restantes del podio.

“Fue un gran trabajo del equipo, un poco desafortunado el inicio, pero manejamos el ritmo, en el último pudimos haber atacado un poco más, pero es un buen desempeño de todo el equipo”, dijo.

“Al principio sabía que podía tener buen desempeño y que podía ir por el liderato. Vamos paso a paso, carrera por carrera, pero el ritmo es bueno”, agregó

aar