Gonzalo Higuaín y su impactante y preocupante cambio físico que le da la vuelta al mundo

El exjugador profesional argentino Gonzalo Higuaín se volvió tendencia en redes sociales luego que se compartiera una foto de él en la actualidad, sorprendiendo con su estado físico y su notable cambio lejos del alto rendimiento.

El Pipita, conocido por ser un jugador mediático durante su estancia en activo, fue visto en una tienda, en donde un muchacho lo reconoció y le pidió una foto. Lo que generó ruido es que Higuaín ha “descuidado” su estado físico y se le ve con una barba larga y pasado de peso.

Un joven se encontró a Higuaín en Miami y la foto se hizo viral en redes alrededor del mundo.



A cuatro años de su retiro. 🔙⚽️ pic.twitter.com/1XHpsHDPPp — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 2, 2026

Durante toda su carrera el exdelantero argentino no fue precisamente sinónimo de delgadez, pero mantenía un físico fuerte para jugar al futbol. Ya retirado y lejos de los reflectores, se nota que el exReal Madrid ha dejado de lado la actividad.

La foto de Gonzalo Higuaín ha generado muchos comentarios, pues algunos señalan que el exfutbolista se ha dedicado por completo a disfrutar del retiro, fuera del foco público, sin querer estar cerca del futbol como entrenador o comentarista. Otros que debería cuidar más su aspecto físico y no lucir tan descuidado.

¿Quién es Gonzalo Higuaín?

Gonzalo Higuaín es un exfutbolista argentino, nacido el 10 de diciembre de 1987 en Brest, Francia, aunque criado en Argentina, donde inició su carrera profesional con River Plate.

Rápidamente destacó como delantero por su capacidad goleadora, lo que le abrió las puertas del futbol europeo al fichar por el Real Madrid en 2007, club con el que ganó múltiples títulos de liga y copas, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos de su generación.

Posteriormente brilló en el Napoli, donde tuvo una de sus mejores etapas y rompió el récord de goles en una sola temporada de la Serie A. Su rendimiento lo llevó a la Juventus, en un traspaso histórico dentro del futbol italiano, donde continuó sumando títulos. También tuvo pasos por el AC Milan y el Chelsea, antes de finalizar su carrera en el Inter Miami en Estados Unidos.

Así se ve hoy en día Gonzalo Higuaín, quien ganó la UEFA Europa League con el Chelsea en la temporada 18/19 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/cG4uNCnUFT — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) May 2, 2026

Con la Selección de Argentina, Higuaín disputó varios torneos internacionales, incluyendo finales de Copa América y el Mundial de 2014, en donde anotó gol, pero no tuvo suerte en la gran final ante Alemania, que se terminó coronando en el certamen.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocido por su olfato goleador y su capacidad para definir en el área, retirándose como uno de los delanteros argentinos más destacados de su época.

aar