Lando Norris gana el sprint del GP de Miami de F1; McLaren hace 1-2 con Oscar Piastri

Lando Norris sumó ocho puntos para el campeonato de pilotos este sábado con su primer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. McLaren hizo 1-2 con el australiano Oscar Piastri en la segunda plaza.

Por su parte, el mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 16 de la carrera sprint. El volante de Cadillac no pudo alcanzar ni pasar a Liam Lawson, quien culminó un puesto por delante.

NORRIS DOMINATES TO WIN THE #F1SPRINT IN MIAMI 👏🥇



The reigning World Champion leads home a McLaren 1-2 🙌#F1 #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/8CNaTuU703 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

El podio en la carrera corta en Florida fue el monegasco Charles Leclerc, quien durante el fin de semana demostró estar en un buen nivel, lo mismo que su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, quien tuvo peor suerte y fue séptimo.

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En cuarto y quinto puesto terminaron Andrea Kimi Antonelli y George Russell, respectivamente. El italiano y el inglés de Mercedes fueron bastante constantes en la sprint, luchando por entrar en el podio, además de cuidar que no les ganaran la posición.

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