Obed Vargas brilla en la victoria del Atlético de Madrid con una asistencia magistral (VIDEO)

El mediocampista mexicano Obed Vargas dio sus primera asistencia con el Atlético de Madrid en la victoria de los Colchoneros ante el Valencia por marcador de 2-0. El pase del azteca ayudó a que Iker Luque abriera la pizarra.

Vargas ha aprovechado los minutos que Diego Pablo Simeone le ha dado. En la visita ante los Che arrancó de titular, con buenas sensaciones desde el primer tiempo, pero en la parte complementaria selló su buen partido mostrando el camino para el triunfo rojiblanco.

PRIMERA ASISTENCIA DE OBED VARGAS CON ATLÉTICO DE MADRID 🇲🇽🇪🇸🔝



Así asistió Obed Vargas a Iker Luque para anotar el 0-1 ante Valencia.pic.twitter.com/B6Q6Niwwba — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 2, 2026

La secuencia de la asistencia de Obed Vargas arranca con el mexicano con el balón en pies, conduciendo hacia la frontal del área. El exMLS se percata que su compañero Iker Luque está abierto y lo encuentra con un gran pase al pie. Luque, en dos toques, sacó un potente disparo para vencer la meta valenciana.

Hace tres meses que Obed Vargas, nacido en Alaska, llegó a LaLiga de España luego de ser uno de los mejores jugadores del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS). El impacto de Vargas en la Copa Mundial de Clubes con los Sounders generó que el equipo madrileño se fijara en sus servicios.

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Valencia fue parejo, aunque los Colchoneros estaban llegando con mayor peligro, hasta que al 82′ Miguel Llorente puso cifras definitivas al cotejo, que ayuda a su equipo a mantenerse en zona de competencias europeas.

Cuéntenla como quieran…



Asistencia de Obed Vargas con el @Atleti 😮‍💨 pic.twitter.com/hy1Gp1nwYp — Salvador Pérez 🍿🕊️ (@YoSoyChavaPerez) May 2, 2026

Atlético de Madrid piensa en la Champions

El Atlético de Madrid ya piensa en lo que será la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal, en Londres, luego de empatar 1-1 con goles de penalti en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El compromiso fue muy parejo en la capital de España. Ambos clubes tuvieron oportunidades de peligro, pero fue gracias a dos penaltis como las dos instituciones encontraron su respectivo gol en el cotejo para que no exista ventaja en el marcador global para el compromiso de vuelta.

En un partido de semifinales de Champions League no puede faltar la polémica y, a diez minutos de cumplir el tiempo reglamentario, David Hancko pisó a Eberechi Eze dentro del área y el silbante marcó la pena máxima para los Gunners; sin embargo, apareció el VAR y, tras la revisión en campo, el penalti fue anulado.

El Atlético de Madrid y el Arsenal se volverán a ver las caras el próximo martes 5 de mayo en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Emirates Stadium para definir al primer finalista de la Champions League.

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