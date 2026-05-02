Naoya Inoue vence a Junto Nakatani y se confirma como uno de los mejores boxeadores el mundo

En un combate épico en el Tokio Dome, el japonés Naoya Inoue venció a su compatriota Junto Nakatani por decisión unánime (116-112, 115-113 y 116-112) y defendió con éxito sus títulos mundiales de peso supergallo.

El Monstruo Japonés se confirmó campeón absoluto (de las 4 organizaciones de boxeo) de su división, además de quitarle el invicto a Nakatani, quien por primera vez probó la derrota y deja su récord en 32-1.

INOUE VS NAKATANI HIGHLIGHTS ⚔️



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Naoya Inoue sigue imbatible y como uno de los mejores boxeadores de la historia. El récord del apodado The Monster asciende a 33-0 y parece que no tiene rival en las 122 libras, en donde ostenta las fajas de la AMB, OMB, CMB y FIB, así como el The Ring.

Inoue es un talento generacional, pues el nivel en el cuadrilátero solo se puede comparar con algunos de los mejores de la historia y de la actualidad. Con 33 años parece que el final de su carrera está más cerca, pero todavía tiene grandes rivales por enfrentar.

AND STILL! 👑



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Con 33 años de edad el Monstruo Japonés tuvo su primer combate de 2026, luego de un 2025 lleno de actividad, con cuatro combates victoriosos. El año pasado despachó a Kim Ye-Joon, Ramón Cárdenas, Murodjon Akhmadaliev y el mexicano David Picasso.

Del otro lado, Junto Nakatani sufrió la primera derrota de su carrera profesional. El talentoso nipón venía de vencer al mexicano Logan Hernández, en el que fue su debut en peso supergallo.

Desde la previa se sabía que el combate ante Inoue era el más complicado para Nakatani, quien buscaba convertirse en monarca en cuatro divisiones de peso luego de ostentar títulos mundiales en peso gallo, peso supermosca y peso mosca.

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