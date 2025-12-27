Naoya Inoue vence al mexicano David Picasso por decisión unánime y retiene el mundial indiscutido supergallo

Aunque el mexicano David Picasso lo intentó, no pudo derrotar al japonés Naoya Inoue, quien retuvo el campeonato mundial indiscutido de peso supergallo luego de propinarle al Red David su primera derrota como profesional vía decisión unánime.

Alan David Picasso llevó el combate hasta los 12 rounds. El azteca estiró el combate hasta las últimas consecuencias, pero ni así logró dar la gran campanada en Arabia Saudita. El Monstruo se llevó el triunfo por 120-108, 119-109 y 117-111 en la tarjeta de los jueces y defendió las fajas supergallo WBA, WBC, IBF y WBO.

El nipón fue demasiado rival para el mexicano. El mérito de David Picasso, de 25 años de edad, fue no ser noqueado por Naoya Inoue, quien de sus más recientes 13 combates, 11 los ganó por la vía rápida.

Con 32 años, The Monster demostró estar en otro nivel. Fue más rápido, preciso y le dio una clase de boxeo al Red David, quien entró en el ritmo que el nipón propuso. El tricolor jamás encontró la distancia, no pudo imponer su velocidad y no encontró la manera de conectar golpes de poder.

A NEW BELT FOR INOUE 🤩#RINGV: Night of the Samurai | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/4wJL97RmGw — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 27, 2025

Alan Picasso, el cuarto mexicano que cae ante Naoya Inoue

Alan David Picasso se convirtió en la cuarta víctima mexicana de Naoya Inoue. El japonés, quien es considerado uno de los mejores del mundo y discutiblemente el mejor asiático de la historia, se mantiene invicto ante peleadores aztecas.

El primero en subir al ring con Naoya Inoue fue Adrián Hernández, el ya lejano 6 de abril de 2014. El japonés estuvo imparable esa noche. Derrotó al tricolor por TKO en el sexto round y ganó el título de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

David Carmona fue el segundo peleador nacido en México que le hizo frente a Naoya Inoue. El 8 de mayo de 2016 el azteca buscaba el título de peso supermosca de la WBO en poder del asiático, quien tuvo que emplearse a fondo para obtener la victoria, pues Carmona llevó la pele a las tarjetas, en donde cayó por decisión unánime.

Antes de Picasso estuvo Luis Nery. El pantera sorprendió al mundo al mandar a la lona al japonés en el primer round de su pelea. El de Tijuana conectó un sólido golpe y parecía que se convertiría en campeón de peso supergallo del WBC, la WBO, la WBA, la IBF y el The Ring. Al final The Monster se repuso y noqueó en seis rounds al Pantera.

