Naoya Inoue vs David Picasso: Los mexicanos que intentaron derrotar al Monstruo Japonés y fracasaron

Alan David Picasso buscará vencer este sábado 27 de diciembre a Naoya Inoue, quien es considerado uno de los mejores del mundo desde hace años y quien ha salido victorioso en cada uno de sus combates. El nipón es campeón mundial indiscutido de peso supergallo.

El Rey David será apenas el cuarto mexicano en desafiar al Monstruo Japonés, pero buscará ser el primero en vencerlo, pues Luis Nery, David Carmona y Adrián Hernández fallaron en el intento. Lo curioso es que todos los aztecas que han retado al japonés lo han hecho por el título del mundo.

Naoya Inoue vs boxeadores mexicanos

vs Luis Nery- Victoria por KO- Naoya Inoue defendió los títulos de peso supergallo del WBC, la WBO, la WBA, la IBF y el de The Ring.

vs David Carmona- Victoria por DU- Naoya Inoue defendió el título de peso supermosca de la WBO.

vs Adrián Hernández- Victoria por TKO- Naoya ganó el título de peso minimosca del WBC.

David Picasso's final message to his fans 🇲🇽



Luis Nery casi noquea a Naoya Inoue

El último mexicano en retar a Naoya Inoue fue Luis Nery. El pantera sorprendió al mundo al mandar a la lona al japonés en el primer round de su pelea. El de Tijuana conectó un sólido golpe y parecía que se convertiría en campeón de peso supergallo del WBC, la WBO, la WBA, la IBF y el The Ring.

Sin embargo, The Monster se repuso y noqueó en seis runds al Pantera, quien hasta ahora es el mexicano que más cerca ha estado de vencer a Naoya Inoue. Ahora David Picasso buscará vengar a sus compatriotas que han enfrentado antes al ídolo de Japón.

Naoya Inoue getting off the canvas to knockout Luis Nery in the 6th round to retain the undisputed super bantamweight title. pic.twitter.com/sr7uKkGZLR — b0xingfan (@b0xingfan) April 29, 2025

El primero en subir al ring con Naoya Inoue fue Adrián Hernández, el ya lejano 6 de abril de 2014. El japonés estuvo imparable esa noche. Derrotó al tricolor por TKO en el sexto round y ganó el título de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

David Carmona fue el segundo peleador nacido en México que le hizo frente a Naoya Inoue. El 8 de mayo de 2016 el azteca buscaba el título de peso supermosca de la WBO en poder del asiático, quien tuvo que emplearse a fondo para obtener la victoria, pues Carmona llevó la pele a las tarjetas, en donde cayó por decisión unánime.

