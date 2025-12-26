Naoya Inoue vs David Picasso: Dónde ver la pelea de box EN VIVO y GRATIS en México

Este sábado 27 de diciembre se realiza una de las peleas más esperadas por el público de México, pues el azteca David Picasso buscará hacer historia ante el campeón japonés y considerado mejor libra por libra del mundo, Naoya Inoue.

El combate que se realiza en la Mohammed Abdo Arena, en Riad, Arabia Saudita, tendrá los ojos del planeta entero, pues el Naoya el Monstruo Inoue expone su campeonato mundial indiscutido del peso supergallo. El mexicano Red David Picasso buscará destronar al nipón y ser el nuevo manda más de la categoría.

計量クリア

コンディションはいつも通りバッチリ✌🏼

ピカソも気合い十分

舞台は整いました。

明日は応援よろしくお願いします！！ pic.twitter.com/AO180on2I7 — 井上尚弥 Naoya Inoue (@naoyainoue_410) December 26, 2025

De ganar David Picasso se puede decir que es la victoria más importante en la historia del boxeo mexicano, pues Naoya Inoue se encuentra invicto con marca de 31-0 y es poseedor del título mundial indiscutido supergallo, además de haber sido campeón mundial indiscutido gallo. Es de los pocos peleadores en la era de los 4 cinturones en haber unificado dos divisiones diferentes.

¿Dónde ver Naoya Inoue vs David Picasso?

La pelea Naoya Inoue vs David Picasso, por el título mundial indiscutido de peso supergallo, inicia este sábado 27 de diciembre aproximadamente a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. La función empezará al rededor de las 3 am, pero la estelar, que es entre el japonés y el mexicano, es la última.

Día: 27 de diciembre

Hora: 7 am, tiempo del centro de México

Transmisión: DAZN

La pelea de Naoya Inoue vs David Picasso será transmitida únicamente por DAZN. Para poder ver el combate se debe pagar la suscripción y después pagar el paquete DAZN Ultimate, que cuesta 348 pesos. Todas las funciones The Ring serán PPV.

Naoya Inoue and Alan Picasso face off for the final time ahead of their clash for The Ring and undisputed super-bantamweight titles tomorrow night 👑



The Ring V: Night of the Samurai | Live on DAZN | @RiyadhSeason | Dec 27th 🥊 pic.twitter.com/pLcGI4ZCVR — Ring Magazine (@ringmagazine) December 26, 2025

Naoya Inoue es el favorito para ganar

El japonés Naoya Inoue es el favorito para ganar. El nipón enfrenta su cuarta prueba del año, siendo un campeón muy activo. Con 32 años de edad, Inoue es uno de los peladores más famosos del mundo y uno de los monarcas más estables. Con marca de 31 peleas ganas, cero derrotas y 28 nocauts, se espera que defienda su cetro.

Por su lado, no es mentira ni secreto que el mexicano Alan David Picasso llega como el underdog. Con 25 años de edad tendrá su rival más peligroso y su pelea más importante. Una victoria lo haría el segundo mexicano en ser campeón mundial indiscutido, detrás de Saúl Canelo Álvarez.

A pesar de su corta edad, Picasso presume de una foja perfecta en 32 combates. De su pleno de victorias, 17 han venido por nocaut, pero nunca ha tenido un contrincante del nivel de Inoue, quien ha vencido a mejores sinodales en su trayectoria.

