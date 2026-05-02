Ella es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto y que ha llamado la atención en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami, además de dejarnos la primera victoria de McLaren, también sirvió para que Maia Reficco y Franco Colapinto confirmaran su romance, el cual se venía hablando desde hace semanas.

El piloto y la actriz daban algunos indicios del comienzo de su amor, pues en las historias de Instagram dejaron ver que estuvieron juntos durante el Road Show del argentino en Palermo. La confirmación de su noviazgo llega después de que ambos publicaban imágenes juntos, pero la que llamó más la atención fue donde Maia Reficco aparece con el casco de Franco Colapinto.

Todo terminó de confirmarse cuando fueron vistos llegando juntos al paddock del Gran Premio de Miami de la mano. La actriz traía el mate de Colapinto. De igual forma la escudería Alpine publicó un video en su cuenta de X donde aparece la pareja dándose un beso tras la clasificación de la Sprint Race.

Team 43. Just what it means to all of them 🥰 pic.twitter.com/cRvWV7FFmF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 1, 2026

Conoce un poco más a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Maia Reficco es oriunda de Boston, Massachusetts, pero desde los 7 años de edad se crió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por lo que tiene la doble nacionalidad, pero la actriz se identifica más como argentina.

La decisión de ser actriz viene de su familia, pues su mamá es la cantante Katie Viqueira y es hermana del actor Joaquín Reficco, así que desde su infancia conoce lo que son los sets de grabación, los libretos y como es la vida de un actor.

Desde niña Maia Reficco mostró su interés por la música y con el tiempo aprendió a tocar diversos instrumentos, incursionando en el gremio en el que se desenvolvió su madre.

Estos son los proyectos que ha tenido Maia Reficco en su carrera

Maia Reficco tuvo su debut en la televisión cuando participó en la serie de Nickeloden Kally´s Mashup, en la que interpretó al personaje de Kally Ponce, dándose a conocer en toda Latinoamérica.

En 2019 dio el salto internacional, ya que se convirtió en la primera actriz en interpretar a Eva Perón en el New York City Center con 18 años. Mientras que en 2022 fue parte del elenco del remake de Pretty Little Liars, siendo su primer gran proyecto en Hollywood.

Hablando de la pantalla grande, Maia Reficco participó en producciones como Do Revenge, A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. Su último gran reto en su carrera fue entrar al teatro y participar en el musical ganador del Tony, Hadestown, en el que interpretó a Eurídice.

DCO