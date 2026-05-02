Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pachuca vs Toluca, Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026

Toluca se mide a Pachuca en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Para cerrar la actividad de la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el Toluca se enfrenta al Pachuca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa de los actuales bicampeones del futbol mexicano. Este duelo pinta como uno de los más parejos en el arranque de la Liguilla.

Los Diablos Rojos han ganados los últimos dos torneos de la Liga MX y al inicio del semestre eran los favoritos al título, pero con el paso de las jornadas ese estatus se fue desvaneciendo y cerraron el Clausura 2026 con una victoria, un empate y tres derrotas.

Del otro lado, los Tuzos arrancaron el certamen sin presión y con perfil bajo fueron ganando duelos hasta estar peleando por los primeros puestos de la clasificación general. Finalmente lograron cerrar la fase inicial como el cuarto mejor equipo, asegurando la vuelta de los cuartos en casa.

Con la emoción de una Liguilla más 👹@RoshfransMX pic.twitter.com/6EjMB5Xq1R — Toluca FC (@TolucaFC) May 2, 2026

¿Dónde ver el Pachuca vs Toluca de la Liguilla?

El duelo Pachuca vs Toluca, ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 3 de mayo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TUDN y Azteca 7.

Día: Domingo 3 de mayo de 2026

Hora: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN y Azteca 7

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca

Toluca arranca camino al tricampeonato

🔋 | ¡ESTE EQUIPO ESTÁ LISTO PARA LO QUE VIENE! pic.twitter.com/4NIO1gfUdn — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 2, 2026

En los torneos cortos del futbol mexicano solo se ha tenido a un equipo campeón en tres ediciones consecutivas, y no fue hace mucho; el América de André Jardine ganó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. El Toluca de Antonio Mohamed busca emular esta hazaña.

Los Diablos son los campeones del Clausura y Apertura 2025. Este Clausura 2026 buscan de nueva cuenta levantar el título de la Liga MX, pero luce complicado, pues no llegan como el equipo favorito, pues terminaron en el quinto lugar general este semestre.

El cuadro escarlata no parte como favorito ante Pachuca, pues parece ser la serie más complicada y pareja de la Liguilla del futbol mexicano. A pesar de todo, el Toluca está ante las puertas de la historia de este balompié. Además, Mohamed y sus pupilos siguen con vida en el plano internacional, jugando las semifinales de la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions.

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