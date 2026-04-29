Toluca pierde ante el LAFC y buscará remontar las semifinales de la Concacaf Champions Cup en casa

De último minuto el Toluca perdió ante el LAFC por marcador de 2-1 en su visita a Estados Unidos por la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Este resultado complica las aspiraciones de los Diablos Rojos de alcanzar la final, aunque no todo está perdido para el cotejo de vuelta, pues los goles fuera de casa son el criterio de desempate.

Timothy Tillman puso en ventaja a Los Angeles Football Club y Nkosi Tafari selló el triunfo en el añadido. El Canelo Angulo descontó por el bicampeón del futbol mexicano, que en este momento de la campaña y a pesar de la derrota tienen opciones de ganar a nivel internacional y en la Liga MX.

Jesús Angulo finds the equalizer for Toluca 😤 pic.twitter.com/zFazuDqtNi — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 30, 2026

En el primer tiempo no hubo muchos sobresaltos. Pero el conjunto angelino arrancó la segunda parte como un vendaval y en dos ataques precisos desmanteló las fallas de los mexicanos. Primero fue Tillman, quien al 51′ anotó un gran gol, rematando en los linderos de la media luna.

El delantero alemán orientó su control con el pecho y sacó un disparo cruzado de pierna derecha que venció a Luis García Palomera, quien se estiró sin éxito, pues el balón se coló el fondo de la red.

Tan solo tres minutos después Los Angeles Football Club aumentó su ventaja. El futbolista canadiense Jacob Shaffelburg embocó el esférico luego de un centro que se paseó de lado a lado en el área escarlata.

Tillman scores the opener for LAFC! 💥 pic.twitter.com/cQ73H9eRtb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Hubo una larga pausa después de la celebración de Shaffelburg, pies el VAR estaba revisando la jugada y finalmente mandaron a llamaron al árbitro central, quien después del chequeo anuló la anotación por fuera de juego de un elemento del LAFC.

El cuadro local fue amplio dominador de las acciones en la segunda parte. No permitían que los Diablos tuvieran el balón y estaban en constante asedio de la cabaña del portero escarlata.

Un golazo de Jesús Ricardo Angulo empató momentáneamente el partido al 73. El Canelo Angulo, mediocampista zurdo, colocó el esférico con su pierna no hábil pegado al poste más lejano del arquero campeón del mundo Hugo Lloris. Sin embargo, al 91′ Nkosi Tafari madrugó a la defensa mexicana para el tanto final.

El duelo de vuelta entre el Toluca y el LAFC se realiza el próximo miércoles 6 de mayo en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México. El cotejo es en la cancha del Estadio Nemesio Díez, del Estado de México.

Antonio Mohamed y su cuerpo técnico deberá preparar bien el duelo en casa, pues el conjunto de la MLS ya sabe lo que es ir a México y eliminar a un club de la Liga MX, pues pasó en esta misma edición de la Concacaf Champions Cup, ante el Cruz Azul en la ronda anterior.

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