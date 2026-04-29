Álbum virtual del Mundial 2026: ¿Cómo descargarlo?

Cada cuatro años la afición al futbol espera el lanzamiento del álbum Panini para comprarlo e iniciar la misión de reunirlo antes, durante o después del Mundial, aunque este año para la gente que quiere juntarlo pero sin gastar tanto dinero, la empresa sacó el álbum virtual.

Si quieres conseguir la versión virtual, solo tienes que descargar la aplicación “FIFA Panini Collection”, que está disponible en Play Store y App Store. La app permite coleccionar el álbum de forma gratuita y cada 24 horas recibes dos sobres de regalo, pero si quieres aumentar el número de estampas por día, existe el intercambio digital en grupos globales y también si usas códigos promocionales.

De igual forma, la alianza que tiene Panini con diferentes patrocinadores te permite escanear productos físicos para obtener sobres adicionales. Con esta idea, Panini ayuda al cuidado de la tierra al tener menos papel en las calles y es una experiencia híbrida, para que todos los aficionados tengan la oportunidad de reunir el álbum del Mundial 2026.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Esto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial 2026

Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 también implica una inversión económica y aquí te contamos cuanto podría costarte juntar todas las estampas de esta edición, que para este año son 980 pegatinas.

Hay diferentes precios del álbum, pero considerando comprar el más barato, primero tendrías que desembolsar 2 mil 599 pesos mexicanos para comprar el álbum de pasta suave y una caja de 100 sobres; como saldrán algunas repetidas, tendrás que adquirir sobres que cuestan 25 pesos con siete estampas.

Haciendo una cuenta final, para juntar todo el álbum del Mundial 2026 tendrás que desembolsar poco más de 4 mil pesos para reunir las 980 estampas, las cuales son de todos los jugadores de los equipos, más los escudos de cada selección y una más donde aparecen los futbolistas en una foto grupal.

DCO