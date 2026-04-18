¡INSÓLITO! Los mexicanos que están en el álbum del Mundial 2026, pero que no disputarán la Copa del Mundo

Se revelaron las páginas que la Selección Mexicana tendrá en el álbum de la Copa del Mundo 2026

Panini Sports reveló las páginas que la Selección Nacional Mexicana tendrá en el álbum de la Copa del Mundo 2026, pero generó revuelo en redes sociales porque incluyeron a jugadores que no disputarán el certamen de la FIFA, el cual inicia en junio próximo.

“¡Ahora sí comienza la fiesta mundialista! La espera terminó: revelamos las dos páginas sagradas de la Selección Mexicana en el álbum FIFA World Cup 2026. ¡MÁRCALO EN EL CALENDARIO! El álbum oficial llega a partir del 30 de abril", dice el mensaje en redes sociales de Panini Sports México.

¡Ahora sí comienza la fiesta mundialista! 🏆



La espera terminó: revelamos las dos páginas sagradas de la Selección Mexicana 🇲🇽 en el álbum FIFA World Cup 2026™. 🏟️✨



🗓️ ¡MÁRCALO EN EL CALENDARIO! El álbum oficial llega a partir del 30 de abril. pic.twitter.com/nYMw0ZhAkT — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 18, 2026

Los jugadores de México que están en el álbum, pero no en el Mundial 2026

En el álbum de la Copa del Mundo 2026 aparecen jugadores como Luis Ángel Malagón, Diego Lainez, Marcel Ruiz, César Huerta e Hirving Lozano, futbolistas que por diversas razones no estarían en la convocatoria de Javier Aguirre para el máximo torneo de selecciones.

Luis Malagón se rompió el tendón de Aquiles y es oficialmente baja de la Selección Mexicana para el Mundial que se realiza en Norteamérica. El portero del América ya empezó su recuperación, pero no estará listo para el certamen.

Siguiendo con lesiones están César Huerta y Marcel Ruiz. El Chino no juega en Bélgica por una molestia que lo ha privado de muchos compromisos y Marcel está apresurando su recuperación con el Toluca para poder ser considerado por el Vasco.

Después, Diego Lainez y El Chucky Lozano no están siendo considerados a la Selección Mexicana por decisión técnica y es más que seguro que ninguno esté en la lista final para la Copa del Mundo 2026, pues ninguno fue llamado a la Fecha FIFA pasada, en donde se habrían hechos los exámenes finales.

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