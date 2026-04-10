Ángel Reyna critica cruelmente a Álvaro Fidalgo y analiza sus errores con la Selección Mexicana (VIDEO)

Álvaro Fidalgo fue una de las sorpresas en la última convocatoria de Javier Aguirre, ya que la afición pedía a gritos que el exjugador del América estuviera en la Selección Mexicana, aunque para Ángel Reyna ‘El Maguito’ no tiene más calidad que un futbolista 100 por ciento mexicano.

Reyna subió un video a su cuenta de TikTok que se llama “Five Dreams”, en donde publican contenido de diferentes temas y uno de esos fue analizar el partido de Álvaro Fidalgo ante Portugal, con el que Ángel Reyna asegura que no tiene la calidad que todos piensan.

“A ver, mi gente, tanto estuvieron chingu... y chingu... con que naturalizaran a Fidalgo, que lo pusieron en la selección y les voy a enseñar un poquito cómo analizo las cosas y por qué digo que no hace ninguna diferencia, que podría jugar cualquier otro jugador mexicano y podría hacerlo incluso hasta mejor”, comentó Ángel Reyna.

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Álvaro Fidalgo podría asistir al Mundial con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo disputó de titular los dos partidos de la pasada fecha FIFA con la Selección Mexicana, ante Portugal y Bélgica, siendo uno de los tres naturalizados en la lista de Javier Aguirre.

‘El Maguito’ podría meterse en la convocatoria final del ‘Vasco’ Aguirre para asistir a la Copa del Mundo del 2026 con el Tricolor, pues podría ser una gran pieza para el técnico mexicano si es que Marcel Ruiz o Edson Álvarez no llegan a recuperarse para el Mundial.

A pesar de que Álvaro Fidalgo se acaba de regresar a Europa para jugar con el Real Betis, el mediocampista mexicano decidió dejar la oportunidad de vestir los colores de España para representar al país donde vivió alrededor de cinco años.

¿Cuándo juega Álvaro Fidalgo con el Real Betis en España?

El Real Betis empató a un gol a mitad de semana con el Braga, en los cuartos de final de la Europa League, encuentro en el que Álvaro Fidalgo debutó en la competencia de la UEFA con el equipo de España.

El próximo encuentro del equipo del ‘Maguito’ será el 12 de abril del 2026, cuando visiten la cancha del Estadio El Sadar para medirse al Osasuna en la Jornada 31 de LaLiga de España.

De momento, el Real Betis se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 45 puntos, cosecha de 11 victorias, 12 empates y siete derrotas, manteniéndose en puestos de competencias europeas.

DCO