Ángel Reyna asegura que Pumas es el equipo más pecho frío de México; “son mis hijos” (VIDEO)

Ángel Reyna fue uno de los mejores jugadores del América en su momento, además de que se coronó como campeón de goleo de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El delantero aseguró que los auriazules son el equipo más pecho frío del futbol mexicano y que además son “sus hijos”.

Te voy a decir una cosa: a mi consideración, los Pumas son el más pecho frío. Porque primero, son mis hijos, porque ahí me coroné como campeón goleador del futbol mexicano. En su estadio, con su gente, y cantándoles el himno. Pero te voy a decir por qué más pecho frío, porque me parece que es de las barras que hace más ped... a las demás aficiones, pero nunca les echa ped... a sus jugadores o a su institución”, comentó.

Por otro lado, Ángel Reyna explicó que “no juegan bien, porque su manera de jugar es aburrida; desde que estás pequeño en fuerzas básicas, que vas a jugar contra los Pumas, ya sabes cómo juegan, que son ratoneros, pase largo, todos corren y luchan, pero no hay esa garra, esa pasión, que le hacen llamar al pecho frío”.

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Entrevistador: "El club más pecho frío de México, ¿Cuál es?"



Ángel Reyna: "Los @PumasMX, primero son mis hijos...porque ahí me coroné campeón de goleo, en su estadio, con su gente y cantándoles su himno"



"Además, su forma de jugar es aburrida, son ratoneros" 🤣



Vía: termomanía pic.twitter.com/Z6dHTLCb2M — AzlJLado (@jorgeluazul) March 27, 2026

Estos fueron los números de Ángel Reyna con el América

Ángel Reyna llegó al América en 2009 después de su paso por el San Luis, con las Águilas estuvo hasta el 2012 antes de ponerle punto final a su paso por el conjunto de Coapa para mudarse a la Sultana del Norte para portar los colores del Monterrey durante un tiempo.

Sin embargo fue en el América donde el delantero mexicano tuvo sus mejores números dentro de la Liga MX, pues disputó 103 encuentros con las Águilas, logrando 28 goles y 15 asistencias, además de que fue campeón de goleo como jugador azulcrema.

Cabe recalcar que, estos comentarios que da Ángel Reyna después de su retiro son completamente de su esencia, pues así es su forma de ser, por eso se ganó el apodo de “Pleititos”, porque también se enganchaba fácilmente con los rivales dentro del campo.

-Ángel Reyna prometió 2 goles y anotó 2 goles

-Gol de Chuy Mendoza

-Alberto Becerra atajó un penal

-Cuauh asistió para uno de los goles



Leyendas del América 3-0 Leyendas de Chivas pic.twitter.com/Fj2AyW35KT — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 21, 2023

¿Cuándo fue el último partido de Ángel Reyna en la Liga MX?

Ángel Reyna jugó en varios equipos de la Liga MX, pero el último que tuvo el privilegio de tenerlo en sus filas fue el Veracruz, antes de su desaparición. Ese fue el club en el que el delantero mexicano disputó su última temporada y partido como jugador profesional.

Fue un 23 de noviembre del 2019 cuando la afición mexicana vio por última vez al “Pleititos” en el campo de juego; se jugó un Chivas vs. Veracruz, encuentro que terminó perdiendo la escuadra del puerto por marcador de 3-1 de visita. Ángel Reyna entró de cambio en el agregado del segundo tiempo.

Como dato interesante, Ángel Reyna jugó sus últimos tres encuentros como profesional ante tres de sus exequipos, Monterrey, América y Chivas, aunque en dos cayó derrotado con el Veracruz y ante Rayados fue un empate a un gol.

DCO