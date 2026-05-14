La pelea entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa que muestra la pésima relación en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid pasa un mal momento en la temporada y, tras la polémica con Florentino Pérez, ahora parece que hay problemas entre Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, pues ambos realizaron declaraciones que los dejan mal parados frente a la afición.

El delantero francés reveló que no jugó “porque el míster me dijo que soy el cuarto delantero, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo acepto los minutos que tenga. Hoy di una asistencia, ganamos en casa y hay que ser positivo. Respeto la decisión del míster. Toca trabajar duro en los entrenos para ganarme la titularidad”.

Estas declaraciones después fueron replicadas en la conferencia de prensa de Álvaro Arbeloa y el entrenador del Real Madrid aseguró que “ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase”.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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La afición del Real Madrid pidió la salida de Florentino Pérez

La tensión entre la afición del Real Madrid, la directiva y el presidente sigue latente, tanto que en el encuentro ante el Real Oviedo se vieron pancartas de odio hacia Florentino Pérez por lo ocurrido en la conferencia de prensa de esta semana.

En las gradas se vio una lona que decía “Florentino, vete ya”, pero la seguridad del estadio se acercó de inmediato para retirar la pancarta en contra del presidente del Real Madrid, que ha estado en los reflectores en los últimos días.

Además, durante el encuentro, un aficionado captó el momento justo en el que Florentino Pérez se hace de palabras con un aficionado; él desde su palco y el fan alegaba con el presidente del club, una imagen nunca antes vista con este personaje.

🚨🚨 Real Madrid fans clearly showing their rejection of Florentino Pérez and demanding he leave

“Florentino leave now” pic.twitter.com/hNHqRaz2bA — Football Scope (@footscopee) May 14, 2026

El Real Madrid sigue sin sumar títulos en Europa

Después de levantar el título de la Copa Intercontinental contra el Pachuca, el Real Madrid inició una sequía de trofeos tanto a nivel nacional como internacional de dos temporadas, pues los merengues no han podido sumar cetros a su vitrina.

El conjunto de la capital de España perdió dos finales de Supercopa de España ante el Barcelona, una de Copa del Rey frente a los blaugranas y dejó ir dos trofeos de la Liga de España ante el acérrimo rival.

La afición del Real Madrid tendrá que esperar hasta la siguiente campaña para volver a esperar títulos, pues esta campaña ya llegó a su fin, ya que los torneos locales ya están definidos y fueron eliminados de la Champions League.

DCO