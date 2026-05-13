¿Quién es Enrique Riquelme, hombre que aspira a ser presidente del Real Madrid?

Tras la derrota del Real Madrid a manos del Barcelona, el actual presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez, salió a conferencia de prensa en la que animó a los posibles candidatos a presentarse para las votaciones, pero se refirió a uno de ellos como el “señor que habla con las eléctricas y tiene acento mexicano”, refiriéndose a Enrique Riquelme.

Enrique Riquelme es un empresario oriundo de Alicante, España, y es propietario de Grupo Cox Energy, una empresa de energías renovables en el mundo, la cual tiene presencia en cuatro países. Riquelme actualmente reside en México y en 2021 intentó postularse a las elecciones para ser presidente del Real Madrid.

'TENGO A VECES UN POCO DE ACENTO MEXICANO Y HAY ALGUNOS QUE NO LES GUSTA, PERO YO LO LLEVO CON MUCHO RESPETO'🇲🇽🤝🇪🇸



Enrique Riquelme Vives (COX), desde Ciudad de México, respondió a los comentarios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el marco de las elecciones a… pic.twitter.com/CHUerhU5v8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 13, 2026

En ese momento, Enrique Riquelme comentó: “Sea ahora o en el futuro, quiero intentarlo, viendo la posibilidad de aplicar lo aprendido y manejarme con una junta directiva hiperprofesional, no de amigos, para llevar al club a otro nivel” Ahora mismo, o el club toma una dirección diferente y profesionaliza al máximo la gestión, convirtiéndose realmente en un club global, o habrá problemas. Y ser global no es hacer una gira por Estados Unidos”.

Este año podría ser el momento de que Enrique Riquelme tome las riendas de la presidencia del Real Madrid, ya que Florentino Pérez convocó a elecciones este año a pesar de que todavía le queden un par de años en la presidencia.

“Yo convoco elecciones este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran”.

Enrique Riquelme, ahora mismo, en un foro económico en México:



“Paso mucho tiempo aquí, tengo un poco de acento mexicano y hay algunos a los que no les gusta. Los mexicanos nacemos donde queremos”. pic.twitter.com/Ca9RJjgtQ2 — La Liga Times (@EsLaLigaTimes) May 13, 2026

¿Enrique Riquelme cumple con los requisitos para ser presidente del Real Madrid?

Para poder postularse a la presidencia del Real Madrid, la persona debe cumplir con algunos requisitos y Enrique Riquelme lo cumple al pie de la letra.

El empresario es español, tiene más de 20 años de antigüedad como socio y podría presentar el aval de más de 187 millones de euros de patrimonio, esto gracias al poderío económico que le brinda su empresa Cox Energy.

Otra cosa que lo pone como uno de los primeros candidatos es que su familia es madridista; es hijo de uno de los miembros de la junta directiva que presidió el Real Madrid con Ramón Calderón. Además de que es cercano al deporte al tener vínculos con el Team Rafa, el equipo de Rafael Nadal que participa en el UIM E1 World Championship.

DCO