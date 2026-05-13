Erik Lira no duda de la Selección Mexicana y lo demuestra con este atrevido pronóstico

La Selección Mexicana ya arrancó su etapa final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. El torneo de la FIFA se celebra en casa, por lo que los jugadores aztecas sueñan con hacer el mejor Mundial posible, como lo comentó el mediocampista Erik Lira, quien aseguró que ninguna escuadra puede venir y vencer al Tricolor.

“Estamos en preparación del mejor Mundial en la historia de nuestro país”, dijo el canterano de los Pumas de la UNAM en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). “No habrá mejor Mundial en nuestro país. Estamos capacitados y estamos en México, nadie nos va a venir a ganar acá estoy seguro. La exigencia es a tope, el ponerse esta playera todo los días es muchísima responsabilidad y todos los que nos la vamos a poner en el Mundial estamos listos para ese gran reto”, agregó.

▶️#VÍDEO | ⚽🇲🇽 “Estamos en México, nadie nos va a venir a ganar acá”.



Erik Lira habló sobre la exigencia y la responsabilidad de disputar una Copa del Mundo en casa con la Selección Mexicana (@miseleccionmx)

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Lira, emocionado por disputar el Mundial

Para el hoy jugador del Cruz Azul la emoción a 30 días de la Copa del Mundo de Norteamérica es clara: “Es en nuestro país, no hay mejor motivación que esa”. Lira, de 26 años de edad, reconoció que jugar en este torneo y vestir la casaca tricolor es un sueño cumplido. En México, Estados Unidos y Canadá vivirá su primer certamen de esta índole.

“La verdad siempre lo soñé. Me veía con la playera de la selección, me imaginaba que podía pasar, hoy volteo y digo que todo ha valido la pena, no estar en fiestas con la familia, está valiendo la pena, estoy en proceso de jugar, nadie puede venir a ganar a México, el 11 de junio, los que toque estar en la cancha, daremos el mayor esfuerzo, levantaremos la mano, daremos el salto varios”, reiteró.

▶️#VÍDEO | ⚽🇲🇽 “No me siento seguro de estar en el Mundial”.



Erik Lira habló sobre su convocatoria con la Selección Mexicana (@miseleccionmx) y confesó que aún no se siente seguro de tener un lugar rumbo a la Copa del Mundo.

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Erik Lira fue uno de los 12 jugadores de la Liga MX en ser llamado a la concentración de la Selección Mexicana, privándolo de estar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026. A pesar de ser uno de los pocos considerados en este primer llamado, el mediocampista celeste no se confía, pues no siente que su espacio en la convocatoria final esté asegurado.

“Esa lista es la que tenía que sacar Javier (Aguirre). Yo la verdad en lo personal no me siento seguro en el Mundial hasta estar el 11 de junio con la playera bien puesta cantando el himno con mis compañeros. Estamos día a día al máximo para para poder estar 11 de junio al 100% a disposición de Javier”, indicó.

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