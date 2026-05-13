¿Cuántos jugadores van al Mundial por cada selección?

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en su etapa más crítica. Con la inauguración a pocas semanas de llegar, la FIFA ha ratificado las reglas del juego para los directores técnicos, definiendo el número exacto de futbolistas que podrán representar a sus países en la máxima fiesta del futbol.

Para esta edición, se ha mantenido la flexibilidad que permite planteles más amplios, buscando proteger la integridad física de los jugadores ante la intensidad del calendario.

¿Cuántos jugadores se podrá llevar al mundial?

El reglamento de la FIFA establece reglas claras para la conformación de las plantillas nacionales. Cada lista definitiva debe estar integrada por un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores, con la condición obligatoria de incluir a tres porteros.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Erik Lira no duda de la Selección Mexicana y lo demuestra con este atrevido pronóstico

Previo a este paso, las federaciones tuvieron la oportunidad de presentar listas preliminares de entre 35 y 55 futbolistas, lo que permitió a los directores técnicos evaluar un espectro más amplio de talento.

Finalmente, la fecha límite para entregar de manera oficial los nombres de los 26 seleccionados es el 1 de junio de 2026.

¿Quiénes están en la lista preliminar de la Selección Mexicana?

En el caso específico de México, la prelista de 55 elementos ya ha arrojado datos interesantes sobre la estructura del equipo nacional. El Club Deportivo Guadalajara se consolida como la base del equipo nacional para este proceso, aportando a 8 de sus jugadores.

El dominio de la Liga MX en la prelista es evidente, destacando los siguientes clubes:

Guadalajara: 8 jugadores.

América y Toluca: 5 jugadores cada uno.

Tijuana: 4 elementos.

Pachuca y Cruz Azul: 3 jugadores cada uno.

Rayados y Tigres: 2 futbolistas cada uno.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

A pesar del dominio local, el talento que trabaja fuera de nuestro territorio será fundamental para las reservas de México.

En la prelista actual aparecen 15 futbolistas que juegan en Europa, quienes se unirán a la concentración en los próximos días conforme terminen sus compromisos en el “Viejo Continente”.

Además, la convocatoria preliminar incluye a dos jugadores de la MLS (Estados Unidos) y uno más que milita en la liga de Arabia Saudita.

Actualmente, los seleccionados locales ya se encuentran concentrados bajo las órdenes del cuerpo técnico, a la espera de los europeos para definir quiénes serán los 26 jugadores que buscarán hacer historia en este Mundial 2026.