Pachuca vs Pumas: Dónde ver EN VIVO la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Pachuca se enfrenta a Pumas en semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Sigue la acción de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el líder general entra en acción. Los Pumas de la UNAM visitan el Estadio Hidalgo para hacerle frente a los Tuzos del Pachuca en el capitulo de ida de las semifinales.

Luego de los cuartos de final solo los cuatro mejores equipos del certamen quedan con vida, entre ellos los Pumas, que terminaron en la cima de la clasificación, ante el Pachuca, el cuarto lugar, que ahora se miden por un puesto en la gran final del futbol mexicano.

La semifinal de ida se juega en Hidalgo, mostraremos la #GarraYEntrega en la cancha y en la tribuna 👊🔥@DHLMex trae para ti la información de la semifinal de ida 💪



🆚 | @Tuzos

🏟️ | Hidalgo

🕰️ | 19:00

📅 | Jueves 14 de mayo

📺 | Fox One #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FvfkYjt5wX — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

¿Dónde ver Pachuca vs Pumas, semifinales de la Liga MX?

El juego Pachuca vs Pumas, correspondiente a las semifinales de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX ONE.

Día: Jueves 14 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX ONE

Estadio: Hidalgo

¡Estamos listos para disputar la serie de ida de las semifinales! ✅⚽️🔥#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/PuHn924hXL — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

Pachuca vs Pumas, un duelo con historia en Liguilla de la Liga MX

Los partidos entre Pachuca y Pumas se han repetido varias ocasiones en la Liguilla del futbol mexicano. Las instituciones se han medido incluso en una final de la Liga MX y el último antecedente no tiene mucho de haber ocurrido.

En el Torneo Apertura 2025 capitalinos e hidalguenses chocaron en el Play-In. Fue una contundente victoria de 3-1 para los Tuzos, que se metieron a la fase final y dejando al equipo de Efraín Juárez eliminado.

Este Clausura 2026 será la primera vez que Pachuca y Pumas se enfrenten en semifinales de la Liga MX. El historial es de seis victorias para cada lado en la Liguilla.

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¡Juntos vamos por la semifinal, Pumas! 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/p4wS8CcDVM — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

Sin embargo, la victoria más importante es del Club Universidad, que en la fase final del Clausura 2009 se coronó en Pachuca ante los Tuzos. En la final de ida los hidalguenses cayeron por 1-0 y con un empate de alarido por 2-2 los Pumas alzaron el título.

Ahora con Efraín Juárez al mando los Pumas esperan poder ganar un campeonato. Para llegar a estas semifinales los auriazules dejaron en el camino al América por mejor posición en la tabla. Del otro lado, Pachuca sorprendió al vencer a los Diablos Rojos del Toluca, que eran los actuales bicampeones de la Liga MX.

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