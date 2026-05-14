Canelo Álvarez responde a la oferta de 200 millones de dólares de Jake Paul; ¿se hace la pelea?

El youtuber y boxeador profesional Jake Paul retó de nuevo al mexicano Saúl Álvarez a un combate de boxeo. El promotor femenil le ofreció al Canelo una bolsa de 200 millones de dólares, oferta a la cual el tapatío respondió.

“Canelo, tengo 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”, dijo Jake Paul en un streaming en vivo.

Canelo responde a la propuesta de Jake Paul ı Foto: Especial

La respuesta del Canelo a Jake Paul

El mexicano no tardó en contestar a esta propuesta. Aunque no dio palabras, parece que el mensaje del Canelo es claro. En sus historias de Instagram subió tres emojis de caritas sonrientes, con lo que podemos interpretar que se ríe de Paul y sus 200 millones.

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El Canelo, de 35 años de edad, ha comentado que le quedan varios años en el terreno profesional y se dice que ya tiene una pelea pactada en septiembre en Arabia Saudita como retador de Christian Mbili, quien es campeón supermediano del CMB.

Jake Paul y sus retos al Canelo

Canelo Álvarez tendrá su primer pelea del 2026 en septiembre. ı Foto: Instagram @canelo

No es la primera vez que Jake Paul, de 29, reta a Álvarez Barragán. “Es hora de exponerlo, teníamos un contrato firmado para pelear, aquí pueden ver la firma de Canelo y la mía a la derecha”, dijo el empresario.

En meses pasados el youtuber afirmó tener un contrato firmado por el Canelo Álvarez para pelear, antes de que se hiciera oficial la lucha del mexicano ante Terence Crawford, en donde terminó perdiendo su campeonato indiscutido de las 168 libras.

“Canelo afirma que no pelea con youtubers, íbamos a anunciarlo el martes 11 de febrero. Afirma que pelea contra peleadores reales, pero peleará contra Terence Crawford, un peleador de 135 libras, y huyó de un peleador real como David Benavidez”, apuntó.

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