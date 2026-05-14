Jake Paul le ofrece al Canelo 200 millones de dólares para pelear contra él

La insistencia de Jake Paul por enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez ha alcanzado una cifra sin precedentes. El creador de contenido y pugilista estadounidense lanzó un nuevo y agresivo reto al tapatío, ofreciéndole una bolsa de 200 millones de dólares para concretar lo que él denomina “la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”.

A través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Paul filtró una supuesta llamada y se dirigió directamente al campeón mexicano.

“Canelo, tengo 200 millones de dólares para ti, dinero fácil. Hagámoslo. Esto es lo que los fanáticos han esperado”, expuso el menor de los hermanos Paul.

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¿SE HARÁ CANELO VS JAKE PAUL? 👀🥊



Las palabras de Jake y la respuesta de Canelo 🔥



🎥 Jakepaul pic.twitter.com/krD5AaCxa4 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 14, 2026

La respuesta del Canelo

La respuesta de Saúl Álvarez no se hizo esperar, aunque no fue precisamente la que Paul buscaba. A través de sus historias de Instagram, el Canelo reaccionó al video del reto con una serie de emojis de risa, dando a entender que, por ahora, considera la propuesta como una broma o un simple truco publicitario.

Este cruce de declaraciones ocurre en momentos muy distintos para ambos peleadores. Por un lado, Jake Paul lanza el desafío poco después de haber insinuado su retiro, tras sufrir una fractura de mandíbula frente a Anthony Joshua.

Por el otro, Saúl “Canelo” Álvarez se concentra plenamente en su retorno para septiembre de 2026 en Riad, con el objetivo de reaparecer tras su reciente caída ante Terence Crawford.

No es la primera vez que Jake Paul intenta acorralar mediáticamente al mexicano. Hace unos meses, el youtuber mostró un supuesto contrato firmado por ambos, acusando al tapatío de “huir” de la pelea para enfrentar a boxeadores de menor peso o evitar a rivales.

Respondió Canelo a Jake Paul pic.twitter.com/ZNUPmbXuvu — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) May 14, 2026

“Es hora de exponerlo... afirma que no pelea con youtubers, pero huyó de un peleador real”, señaló Paul en aquel entonces.

Sin embargo, el equipo del Canelo ha mantenido que su prioridad son los títulos mundiales y las defensas oficiales, como la que sostendrá en septiembre ante Christian Mbili por el cinturón supermediano del CMB.

A pesar de la negativa y las burlas del Canelo, Jake Paul parece decidido a no soltar la presa, apostando a que la astronómica cifra de 200 millones de dólares termine por convencer al monarca mexicano de darle una oportunidad al “boxeo de espectáculo”.

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