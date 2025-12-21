Jake Paul y la foto que hará enojar a más de un fan; así gasta en lujos el boxeador más famoso del mundo

Jake Paul se ha convertido en uno de los peleadores más famosos del mundo

Jake Paul perdió de manera escandalosa ante Anthony Joshua, pero eso no impide que el boxeador estadounidense siga estando activo en redes sociales, en donde subió una foto que ha generado polémica, por el contenido y la descripción con la que acompañado su publicación.

En la foto se ve a Jake Paul en un avión, solo, rodeado por muchos fajos de dólares y de cinco armas de fuego de diferentes calibres. “El Sueño Americano. Empieza el tuyo hoy. Cree en él. Falla. Trabaja. Falla. Aprende. Falla. No pares nunca”, fue el mensaje del peleador en Instagram, en donde sube constantemente sus lujos y todas las maneras en las que gasta su dinero.

Jake Paul publicó dos fotos en Instagram. Además de donde sale con el dinero y las armas, puso una postal de él de niño. Parece que la intención del apodado Niño Problema es mostrar el llamado Sueño Americano a sus seguidores. La promesa de un mejor futuro en Estados Unidos.

El Gallo, como quiere que le llamen en el mundo del boxeo, constantemente está subiendo fotos y videos de sus viajes en aviones, la mansión que tiene, los autos de lujos que maneja, la ropa ostentosa que usa, los relojes y joyas que usa antes y después de cada pelea.

Jake Paul, uno de los peleadores más famosos del mundo

Jake Paul, le guste o no a los aficionados, se ha convertido en uno de los boxeadores más famosos del mundo, no así en uno de los mejores en el ring. El creador de contenido es más reconocido que muchos de los campeones actuales y de boxeadores más talentosos que él.

En Instagram Paul tiene 28.6 millones de seguidores. Su más reciente rival, Anthony Joshua tiene 17.6 millones. La popularidad de Paul sobre AJ, un campeón olímpico y excampeón del peso completo, es innegable.

Jake Paul es más seguido en Instagram que Saúl Canelo Álvarez, quien tiene 19.2 millones de seguidores. El youtuber repetidamente ha pedido pelear contra el mexicano, en la que, sin duda, sería una de las mega peleas más importantes de los últimos años.

Antes de que El Niño Problema piense en regresar al ring, debe esperar a que su lesión sane por completo. En su derrota ante Anthony Joshua sufrió una fractura de mandíbula. Ya fue operado, pero no podrá pelear. Las fracturas en esta parte del cuerpo tardan en promedio de 6 a 12 semanas en mejorar.

