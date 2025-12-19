¡Regreso triunfal! Anthony Joshua noquea a Jake Paul en su regreso al ring después de un año (VIDEO)

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto round de su pelea en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El británico Anthony Joshua derrotó por nocaut al youtuber estadounidense Jake Paul en el sexto round de la pelea de box que se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, casa del Heat de la NBA. El monarca olímpico y mundial tenía poco más de un año sin subirse al ring, y este viernes batalló de más para salir con los brazos en alto.

El combate pactado a ocho rounds marcó el regreso del campeón olímpico en Londres 2012 después de poco más de un año, pues no se subía al ring desde el 21 de septiembre del 2024, cuando fue noqueado por su compatriota Daniel Dubois en el estadio de Wembley.

Anthony Joshua has KOed Jake Paul in Round 6 pic.twitter.com/h6LulqCgt0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 20, 2025

Por su parte, la celebridad de Internet se presentó con una seguidilla de seis victorias, la más reciente de ellas por decisión unánime sobre el mexicano Julio César Chávez Jr. el 28 de junio de este año.

Anthony Joshua batalla, pero consigue el nocaut ante Jake Paul

La pelea en el Kaseya Center, casa del Miami Heat, comenzó con Jake Paul peleando a distancia ante un Anthony Joshua que salió con el objetivo de conectar primero. La estrategia del youtuber no cambió en el segundo round, en el que seguía esquivando golpes ante el campeón mundial, que intentaba conectar con dureza, todavía sin éxito.

Jake Paul tuvo una postura más agresiva e intento sorprender con unos volados ante los ataques de Anthony Joshua. El también actor intentó provocar al británico al burlarse de él, en busca de desconcertarlo.

El youtuber conectó de derecha al monarca olímpico, quien no hallaba como cerrarle las salidas al también actor cuando ya corría el cuarto asalto de la pelea en Miami. El británico le dio a las cuerdas en un intento fallido por conectar a su rival y no se veía cómo podía salir avante ante el estilo huidizo del estadounidense.

JAKE PAUL MOMENTS AFTER LOSING TO ANTHONY JOSHUA 😭#JakeJoshua LIVE only on Netflix! pic.twitter.com/DdXWFokjik — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Anthony Joshua seguía siendo incapaz de hilar dos o más golpes sobre Jake Paul, en un combate aún deslucido. El youtuber se caía sólo y se dobló el tobillo, exhibiendo su falta de condición, ya evidente en el quinto round.

El boxeador británico de 36 años definió la pelea a su favor a la mitad del sexto asalto, cuando logró el esperado nocaut ante el polémico youtuber, a quien de inmediato le salió sangre de la mandíbula tras el derechazo recibido.

Jake Paul sufre su segunda derrota como boxeador

Jake Paul registró su segunda derrota como boxeador y la primera en casi tres años, pues el youtuber llegó al combate ante Anthony Joshua con seis combates ganados de manera consecutiva.

El primer y único tropiezo que el estadounidense había tenido antes de la pelea de este 19 de diciembre había sido el 26 de febrero del 2023 en Diriyah, Arabia Saudita, frente al también británico Tommy Fury.

La caída a manos de Anthony Joshua deja a Jake Paul con récord de 12-2 desde su debut como boxeador profesional el 30 de enero del 2020.

