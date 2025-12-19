¡YA PREPARA SU RETIRO! La millonaria cifra que se embolsará Anthony Joshua por subirse al ring con Jake Paul

Jake Paul no podía quedarse sin pelear antes de terminar el 2025 y convenció a Anthony Joshua para subirse al ring con él este 19 de diciembre, en una pelea que dejará con las arcas llenas al pugilista británico que en el pasado se enfrentó al mexicano Andy Ruiz, cayendo derrotado en el Madison Square Garden por nocaut, aunque seis meses después logró vencer al mexicano.

De acuerdo con la prensa británica, el oriundo de Watford, Hertfordshire, ya tiene asegurada una bolsa de 92 millones de dólares, lo que es alrededor de mil 600 millones de pesos mexicanos, una fuerte cantidad con la que Anthony Joshua ya va preparando su retiro.

Esta pelea que enfrenta al creador de contenido estadounidense y a un boxeador profesional tiene un detalle en especial, pues Jake Paul dio un peso de 216.6 libras y Anthony Joshua de 243.4 libras, una diferencia de casi 30 libras entre los dos, además de una ventaja de altura por parte del británico.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Rayados amarra su primer fichaje para el siguiente torneo de la Liga MX y reemplaza a Sergio Ramos

I’ve brought opportunity, exposure and better pay to boxing and to boxers. You won’t get rid of me or that ever. #JakeJoshua pic.twitter.com/5ZpBybTIV6 — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2025

Anthony Joshua, el reemplazo de Gervonta Davis para pelear con Jake Paul

Jake Paul iba a cerrar el 2025 peleando ante Gervonta Davis, en una pelea en la que el YouTuber tenía la ventaja de altura por varios centímetros; sin embargo, este enfrentamiento se canceló después de la última demanda que tuvo el pugilista estadounidense por la madre de dos de sus tres hijos.

Es por eso que, a pesar de que ya habían tenido su primer cara a cara, Gervonta Davis fue reemplazado por Anthony Joshua para que el británica se subiera el ring con Jake Paul, aunque después de la primera conferencia de prensa muchos aficionados pusieron como favorito a Joshua por la altura.

El YouTuber estadounidense se subirá al cuadrilátero para enfrentarse a Anthony Joshua, pero tendrá una misión difícil al estar 30 libras abajo que su rival y con una estatura menor, así que su plan deberá ser certero si quiere ganar.

We right here pic.twitter.com/FbObpHBy5f — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2025

¿Cuál es el récord de Anthony Joshua como boxeador profesional?

Anthony Joshua tiene un recorrido más largo en el boxeo profesional que Jake Paul, pues el pugilista británico debutó en 2013 y actualmente ha disputado 32 peleas, teniendo una marca de 28 victorias, 25 por nocaut, y cuatro derrotas.

Su última pelea fue el 21 de septiembre del 2024 cuando se midió ante Daniel Dubois en el Wembley Stadium, en una pelea en la que el británico cayó a la lona en cuatro ocasiones y en el quinto round tuvo la cuenta del referi, perdiendo por nocaut.

Ahora tendrá que medirse ante Jake Paul, un pugilista que tiene una marca de 12 victorias y una derrota, la cual sufrió en su pelea ante Tommy Fury en Arabia Saudita, y ahora Anthony Joshua buscará propinarle su segunda caída en su carrera.

DCO