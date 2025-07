Se confirma relación de Jake Paul con una de las creadoras de contenido más hermosas del mundo; ¿de quién se trata?

Jake Paul sigue dando de qué hablar en el mundo del boxeo y fuera de él, pues se dio a conocer que empezó una relación con una excampeona de boxeo y creadora de contenido.

De acuerdo con reportes de medios especializados, la boxeadora australiana Ebanie Bridges, firmó un contrato con la promotora de Jake Paul, con lo que la excampeona mundial de peso gallo de la FIB tiene una nueva relación laboral con el empresario.

La “Blonde Bomber”, de 38 años, empezará una nueva etapa en su carrera, ya que en febrero fue madre y se espera que pueda pelear en los últimos meses del año. Su último combate fue en diciembre de 2023, perdiendo el campeonato de las 118 libras ante Miyo Yoshida.

Ebanie Bridges, con récord de 9 triunfos (4 nocauts) y 2 derrotas, es la más reciente incorporación del roster femenil de la promotora de Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP), en donde destacan peleadoras como Amanda Serrano, Alycia Baumgardner, Holly Holms y más.

Jake Paul es un boxeador muy polémico, altamente criticado por aficionados y expertos, pero como promotor del boxeo femenil la historia es diferente, pues ha ayudado a que las peleadoras tengan mejores bolsas y visibilidad en escenarios importantes.

“Estoy muy emocionada de haber firmado con MVP. Han logrado cosas increíbles para el boxeo femenino en muy poco tiempo. Estoy orgullosa de unirme a un establo lleno de estrellas: campeonas actuales, excampeonas y futuras monarcas mundiales”, dijo la boxeadora australiana.

Ebanie Bridges se hizo conocida en el boxeo, por ganar el campeona de peso gallo femenil de la FIB, por protagonizar pesajes en lencería, además de su contenido en redes sociales y plataformas como OnlyFans, en donde comparte “contenido exclusivo de mi entrenamiento, mi vida cotidiana, además de todas las cosas divertidas”.

Ebanie Bridges se animó a abrir su OnlyFans por las peticiones que sus seguidores le han hecho, a las cuales siempre responde de la mejor manera mientras estas sean respetuosas. “Algunos fans me piden el agua con que me baño, sudor y los pedazos que me corto de las uñas de los pies”, contó Bridges para el canal de YouTube Mola.

“Me encanta y valoro que MVP esté invirtiendo genuinamente en el boxeo femenino por las razones correctas. Creo que, con el respaldo, la promoción y el marketing inteligente de MVP, tanto mi carrera como el boxeo femenino alcanzarán nuevas alturas”, agregó sobre su firma con MVP de Jake Paul.

