Conoce la millonaria fortuna que tiene Jake Paul; desde yates hasta mansión

Jake Paul inició siendo un creador de contenido juntó a su hermano Logan Paul y en 2020 inició su carrera en el boxeo profesional sin pasar por el amateur o tener alguna experiencia arriba del cuadrilátero.

Su primer reto fue ante AnEsonGib, quien también es youtuber, y desde sus inicios se convirtió en uno de los boxeadores mejor pagados del mundo, igualando cifras a las de Saúl Álvarez y Anthony Joshua.

Jake Paul decidió dedicarse al boxeo, mientras que, su hermano se fue por el lado de la lucha libre y está dentro de la WWE donde ha participado en Wrestlemania, Money in the Bank y en varias ediciones de Smack Down y Raw.

Jake Paul BEATS Julio Cesar Chavez Jr by unanimous decision 🥊 pic.twitter.com/suugh8BUzZ — Ring Magazine (@ringmagazine) June 29, 2025

Esta es la millonaria fortuna que ostenta Jake Paul

Con información de Sportico, Jake Paul ganó 20 millones de dólares en 2020, un año más tarde, consiguió sumar 75 millones más a su bolsa en su pelea ante Ben Askren, porque tuvo el récord de más suscripciones por pago por evento.

Con estos datos, más las empresas que tiene el estadounidense, Jake Paul tiene un patrimonio de 100 millones de dólares, esto según el sitio Celebrity Net Worth al inicio de este 2025. Además, cuenta con una mansión ubicada en Puerto Rico que está valuada en 16 millones dólares.

En la pelea que tuvo ante Tommy Fury adjudicó 5 millones de dólares por pelea y por el PPV se llevó 5 millones más, aunque, esto no se compara con la cifra que se embolsó por el enfrentamiento que tuvo ante Mike Tyson, cuando ganó 40 millones de billetes verdes por subirse al ring.

Estos son algunos de los negocios que tiene Jake Paul

En 2013 Jake Paul inició su carrera en redes sociales, fue en ese año cuando hacía videos en la famosa red social “Vine”, para 2017 fue contratado por Disney para participar en el programa Bizaardvark.

Una de sus empresas es Bert, la cual se dedica a las micro apuestas que tiene un valor de alrededor 300 millones de dólares. Algunas de las otras marcas con las que colabora son: boohooMAN, DraftKings y Sprayground.

Además, tiene negocios propios y uno de ellos es una línea de ropa RNBO Clothing, también, tiene la marca W, que es para la higiene y cuidado de la imagen de los hombres y que creó con Sean O’Malley, peleador de UFC.

DCO