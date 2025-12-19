Joshua vuelve tras un año y enfrenta a Paul

Jake Paul se jacta orgullosamente de haberse convertido en la cara del boxeo durante la última década. Ahora, el youtuber convertido en boxeador está listo para embarcarse en su combate más arriesgado después de 13 peleas profesionales con una variedad de oponentes que carecen del estatus activo y talento de su próximo rival.

Paul se medirá ante el dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua elste viernes por la noche en el Kaseya Center, hogar del Heat de Miami de la NBA. La pelea programada a ocho asaltos se transmitirá en vivo y en exclusiva por Netflix sin la designación de pago por evento.

El Dato: EL británico Tommy Fury es el único que ha derrotado a Jake Paul. Lo venció por decisión el 26 de febrero del 2023 en una pelea efectuada en Diriyah, Arabia Saudita.

Aunque Anthony Joshua, de 36 años de edad (28-4, 25 KO), no ha peleado desde septiembre del 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en cinco asaltos, es el favorito absoluto para descarrilar los ambiciosos planes de Jake Paul.

“Las probabilidades están en mi contra”, dijo Jake Paul el miércoles en la última aparición mediática de los peleadores antes del combate. “No hay equipos deportivos en la historia que hayan estado juntos donde haya una diferencia tan grande en términos de habilidades, experiencia, currículum, altura, peso. Esto va a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte y ustedes podrán presenciarlo.”

En la fotografía que cerró el evento del miércoles, Anthony Joshua, de 1.98 metros, se alzaba sobre Jake Paul, de 1.85 metros. Joshua también tiene una ventaja de alcance de seis pulgadas, 82-76. Además, 12 de las peleas de Paul han sido en el límite de peso crucero de 200 libras.

Paul, de 28 años (12-1, siete KO), ha construido su récord profesional a través de métodos no convencionales. Tiene victorias sobre los campeones retirados de UFC, Anderson Silva y Nate Díaz, y también ganó una decisión convincente contra el excampeón de peso mediano Julio César Chávez Jr., en junio pasado.

La capacidad de Jake Paul para atraer a Mike Tyson, de 58 años, a pelear con él el año pasado mejoró aún más la atmósfera circense que a menudo define sus combates. Sin embargo, el pleito contra el legendario campeón de peso pesado, que Paul ganó por decisión unánime, atrajo a 72,300 personas en el Estadio AT&T en Arlington, Texas. También se reportó que fue vista para 108 millones de personas.

A pesar de todos los seguidores que Jake Paul ha ganado a través de sus plataformas de redes sociales, reconoce que hay detractores que lo ven como un insulto al deporte y a los peleadores que han recorrido el arduo camino hacia la contienda y las oportunidades de campeonato.

“Nadie ha hecho más por el deporte del boxeo en la última década que yo”, dijo Paul, quien también ha formado su propia compañía promotora que está a cargo de la cartelera de nueve peleas del viernes. “Creo que si la gente realmente se preocupara por el boxeo, querrían que yo ganara”.

Joshua, quien también conquistó una medalla de oro olímpica representando a su natal Inglaterra en los Juegos de Londres 2012, entiende su papel percibido como un salvador del boxeo contra Jake Paul.

“Simplemente parece que me han llamado para salvar lo más puro del boxeo”, dijo Anthony Joshua. “Si miramos a las personas que no quieren que esté aquí, quieren que ponga fin al espectáculo de Jake Paul. Por eso tengo que llevar el boxeo sobre mis hombros con esta pelea.”

Es la segunda vez que Joshua disputa un combate en Estados Unidos y quiere salir del ring este viernes con un mejor resultado que en su debut, cuando Andy Ruiz Jr. lo noqueó en siete asaltos para terminar con su primer reinado de peso pesado hace seis años en el Madison Square Garden.