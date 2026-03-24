Quiero ir a LA28 y jugar en Premier League: Shrem

Con apenas 20 años de edad, el portero mexicano David Shrem sueña debutar en la Liga MX, con el Toluca, para demostrar los conocimientos adquiridos en la filial del Atletico de Madrid, y tiene claras dos cosas: ir con la Selección Mexicana a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y jugar en la Premier League, la que considera la mejor liga del mundo.

El joven guardameta originario del Estado de México es consciente de que para cumplir esas ambiciosas metas debe que tener la mayor actividad posible con la Sub-21 de los Diablos Rojos y aprovechar cada oportunidad que le dé Antonio Mohamed, entrenador del equipo escarlata.

El Tip: David Shrem Serur nació en el Estado de México el 18 de agosto del 2005. En el 2023 se incorporó a la cantera del Pachuca para jugar con la Sub-18 de los Tuzos.

“A corto plazo (mi meta) es ganar todo lo que se pueda en la Sub-21. Salir campeones, tratar de estar en las convocatorias del primer equipo en la Concachampions y estar al máximo en los entrenamientos, trabajar y jugar con la Sub-21. A mediano plazo yo creo que es ir a los Juegos Olímpicos del 2028 y en Primera División con el Toluca. A largo plazo, mi sueño es la Premier League”, aseguró David Shrem con La Razón.

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David Schrem afirma que su aventura en la filial del Atlético de Madrid lo ayudó a hacerse de un estilo que en México catalogan de “raro”. Sin embargo, considera que sus principales fortalezas están en el uno a uno y en el juego aéreo, para lo cual le ayuda su 1.94 metros de estatura. En sentido opuesto, cree que debe trabajar en mejorar su juego con el pie.

13 goles ha recibido David Shrem con la Sub-21 del Toluca

“Estar bajo los tres postes, atajar, el juego aéreo, el uno contra uno, siento que por mi estatura es el lugar en el que me hago fuerte. Creo que la toma de decisiones y el juego con el pie son mis puntos a mejorar”, profundizó el arquero titular de la Sub-21 del Toluca.

En cuanto a sus ídolos, David Shrem no tiene dudas en señalar al costarricense Keylor Navas y el belga Thibaut Courtois, resaltando la gran trayectoria y el enorme trabajo que han hecho en el Real Madrid para conseguir todo lo que pueden presumir en su carrera.