En dos años en Liga MX, Paulinho tiene 68 por ciento de efectividad

Restan pocos días para que el duelo entre México y Portugal se lleve a cabo en el renovado Estadio Azteca. Uno de los deseos de toda la afición azteca era ver a Cristiano Ronaldo, pero el delantero luso no se recuperó de una lesión y, por lo mismo, no fue convocado a la primera Fecha FIFA del año, previo al Mundial.

Una de las grandes sorpresas es el llamado de Paulinho. Roberto Martínez, entrenador de Portugal, convocó de último minuto al delantero del Toluca, quien en México tiene 68 por ciento de efectividad en los cuatro torneos que acumula en la Liga MX.

El Dato: México y Portugal solamente se han enfrentado en una ocasión en un Mundial de Futbol, fue en Alemania 2006 y el resultado fue una victoria de los lusos por pizarra de 2-1.

Paulinho aterrizó en el Estado de México en el Apertura 2024, desde ese momento comenzó a ganarse a la afición esmeralda y ya logró convertirse en campeón de goleo; no solamente eso, también ha sido pieza fundamental para que los Diablos Rojos sean los actuales bicampeones.

En 80 partidos, Paulinho suma 54 dianas vestido del Toluca. Su llamado fue tan repentino que mientras jugaba con los choriceros el fin de semana ante el Pachuca, el timonel de Portugal decidió convocarlo, pues Rafael Leão sufrió una lesión.

“Terminando el partido, llegué al vestidor. Estaba con la cara de enojado y me preguntaron por qué; todavía no sabía que había sido convocado”, dijo el luso.

4 goles le ha marcado México a Portugal

El atacante reconoció que la Liga MX es muy competitiva, pero se le valora poco.

“Ustedes venden muy mal su país y su liga. Es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”, dijo.

Para el Mundial del 2026 se dice que la Selección de Portugal decidió concentrarse en la Riviera Maya, por lo que se espera que esta semana hagan lo mismo para conocer el inmueble y si tiene las adecuaciones que ellos solicitaron. El viernes llegarían a la Ciudad de México, ya que tienen reconocimiento de cancha y conferencia de prensa previo al encuentro contra la Selección Nacional de México.

3 triunfos tiene Portugal sobre México

Además de Paulinho, algunas de las estrellas que vienen a México son Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, João Cancelo y Diogo Dalot que son algunos de los futbolistas que estarán presentes en el Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo cuando reabra sus puertas

Paulinho se une a una larga lista de jugadores importantes que han vestido la camiseta de su seleccionado. Los últimos en hacerlo fueron James Rodríguez, capitán y emblema del combinado de Colombia y André-Pierre Gignac, quien acudió con Francia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y en dicho partido perdieron ante la Selección Mexicana que era dirigida por Jaime Lozano. A la postre, terminaron en el tercer lugar de la competencia.

Una de las dudas que más ha causado controversia es por qué Cristiano Ronaldo no viene con Portugal. El Bicho tiene una lesión del isquiotibial y, por lo mismo, quedó fuera de los amistosos de Portugal contra Estados Unidos y México, de cara al Mundial en Norteamérica.

El delantero de 41 años no juega desde el 28 de febrero, cuando salió cojeando del campo en la victoria 3-1 de Al Nassr, su club en la liga de Arabia Saudita, sobre Al Fayha.

Como se esperaba, el seleccionador Roberto Martínez no incluyó al cinco veces ganador del Balón de Oro en la convocatoria que anunció el viernes. Cristiano no juega en territorio estadounidense desde un partido de pretemporada en agosto de 2014 con el Real Madrid ante el Manchester United en Ann Arbor, Michigan.

Cristiano Ronaldo es dueño del récord de más goles en el fútbol internacional varonil con 143 conquistas con Portugal.