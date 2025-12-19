¡UNA LOCURA! Conoce a fondo el nuevo Centro de Voluntarios en México para el Mundial 2026 (VIDEO)

Estamos a seis meses de arrancar la Copa del Mundo del 2026 y las ciudades sede ya comienzan a revelar e inaugurar las cosas que utilizarán durante el torneo; en esta ocasión fue el turno de Guadalajara, que reveló el Centro de Voluntarios para el Mundial del siguiente año.

Este será un espacio estratégico para el desarrollo del programa de voluntariado más grande en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA. A nivel global, el programa de voluntarios de la Copa Mundial registró más de un millón de aplicaciones en las dieciséis sedes.

En el caso de Guadalajara, 31 mil 720 personas manifestaron su interés en formar parte del programa y más de 10 mil candidatos aplicaron formalmente desde Jalisco, distintas regiones de México y otros países.

¡El latido de la Copa Mundial de la FIFA ya tiene casa! 🏠✨



Inauguramos el Centro de Voluntarios, el lugar donde la calidez tapatía se prepara para recibir al mundo.#SomosGuadalajara #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WyYAJyvZUA — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) December 19, 2025

De este proceso, más de 4,000 voluntarios serán seleccionados para participar en puntos clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el torneo.

Durante la inauguración del Centro de Voluntarios se contó con la presencia de autoridades y representantes clave del proyecto rumbo al Mundial, entre ellos Pablo Lemus, gobernador del Estado de Jalisco; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Montserrat Hidalgo, Host City Officer del Comité Organizador de Guadalajara; Olimpia Cabral, Host City Manager del Comité Organizador de Guadalajara; Lidia Rojas, Venue Operations Director de FIFA; así como Karla Carrillo, directora de voluntarios del Comité Organizador de Guadalajara.

El Centro de Voluntarios concentra las distintas etapas del trayecto del voluntariado, que incluyen los Volunteer Team Tryouts (entrevistas uno a uno), la asignación de roles, la capacitación especializada por área, la acreditación y la entrega de uniformes, hasta su participación activa durante el Mundial.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, estuvo presente en la inauguración. ı Foto: Cortesía

El objetivo principal es empoderar a los voluntarios y fortalecer su sentido de pertenencia, ya que serán la imagen de Guadalajara y de su gente ante millones de visitantes y aficionados.

El perfil de los candidatos refleja la diversidad y el carácter internacional del programa: personas de entre 18 y 82 años, con una participación mayoritaria de jóvenes de 18 a 29 años, quienes representan el 62% del total. Además, participan voluntarios con experiencia previa en eventos internacionales, así como candidatos provenientes de distintos países y estados de la República, lo que refuerza el intercambio cultural y la proyección global de la sede.

Con esta iniciativa, Guadalajara impulsa el legado social de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fomenta la activación económica y cultural en diferentes zonas de la ciudad y ofrece a miles de personas una experiencia de capacitación con estándares internacionales, consolidando su posicionamiento como “la sede más mexicana” rumbo al Mundial.

DCO