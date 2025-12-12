¡Escándalo en el Mundial 2026! Esta selección perdería su oportunidad de jugar el torneo por sanción de FIFA

Surinam, una de las selecciones que jugará en México el repechaje intercontinental del Mundial 2026, puede perder la oportunidad de disputar su pase al magno evento por una eventual sanción de la FIFA, esto debido a que la justicia embargó sus cuentas bancarias tras ser demandada por los grupos Oldenstram y Kurban.

Estas agrupaciones perdieron hace unos meses las elecciones internas para dirigir a la Federación Surinamesa de Futbol (SVB) y la demanda que entablaron contra el organismo pone en riesgo el juego de la selección de la Concacaf contra Bolivia, a celebrarse el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey para definir al rival de Irak, duelo del que saldrá un clasificado a la Copa del Mundo.

La FIFA le hizo saber a la SVB que las disputas internas deben resolverse pronto, pues de lo contrario peligraría la participación de Surinam en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, por lo que lo más factible es que Bolivia solamente enfrente a Irak para definir al último integrante del Grupo I del certamen tripartita.

¿Qué dice Surinam ante el aviso de la FIFA?

La Federación Surinamesa de Futbol emitió un comunicado en el que resaltó la gravedad de este asunto y dejó en claro que pone en peligro la participación de la selección de su país en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, justa en la que sería su primera participación en el magno evento.

“Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto último significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales”, se lee en una parte del mensaje emitido por la SVB.

La SVB quiere impugnar la incautación y la sentencia ante el tribunal de justicia de Surinam. “Estas personas son una vergüenza para el desarrollo de nuestro futbol”, agregó el organismo en el comunicado.

Surinam 🇸🇷 está en un posible problema y peligra su participación en el Torneo Intercontinental de Repechaje.



Al parecer, la razón es porque la justicia surinamesa congeló las cuentas bancarias de la SVB luego de que los grupos Oldenstam y Kurban demandaran a la Federación tras… pic.twitter.com/ts159yTODE — Elías González 🇵🇦 (@eliasdgonzalezm) December 12, 2025

¿A qué grupo iría Surinam en caso de clasificar al Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 determinó que el vencedor del repechaje intercontinental en el que se encuentran Surinam, Bolivia e Irak sea el último integrante del Grupo I de la competencia tripartita.

Dicho sector está conformado por la subcampeona mundial Francia, además de las selecciones de Senegal y Noruega. Este pelotón es considerado por muchos el grupo de la muerte o uno de los más complicados del certamen a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Este conflicto interno acercaría más a Bolivia e Irak al Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX con el duelo entre México y Sudáfrica.

EVG