Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

Ya se conocen los 12 grupos del Mundial 2026.

México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones del Mundial 2026, y las otras 39 selecciones clasificadas de manera directa al magno evento ya saben a qué rivales enfrentarán en la fase de grupos de la primera Copa del Mundo tripartita tras el sorteo desarrollado en Washington, D.C.

Quedaron conformados los 12 sectores del torneo del próximo verano, en el que también las 22 selecciones que jugarán los repechajes en marzo ya saben qué pelotones integrarían en caso de lograr su boleto a la justa, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio.

Todos los Grupos del Mundial 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa)

Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza y Repechaje Europa (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)

Grupo C : Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E : Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao

Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europa (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde

Grupo I : Francia, Senegal, Noruega y Repechaje intercontinental (Irak, Bolivia o Surinam)

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Uzbekistán, Colombia y Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

Mundial 2026, el primero con 12 grupos

El Mundial del 2026 es el primero de la historia en el que hay 12 grupos, pues el número de selecciones aumentó de 32 a 48 a partir de esta edición.

De la edición de Francia 1998 a la de Qatar 2022 hubo ocho sectores, pues en todas ellas participaron 32 equipos, divididos en pelotones de cuatro integrantes cada uno de ellos.

De España 1982 a Estados Unidos 1994 hubo 24 selecciones, por lo que en esas justas se necesitaron seis grupos.

¿Cuándo se juega la fase de grupos del Mundial 2026?

La ronda de grupos del Mundial 2026 se pondrá en marcha el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural del magno evento.

Los últimos encuentros correspondientes a la primera fase están programados para llevarse a cabo el 27 de junio, cuando se lleven a cabo los cotejos correspondientes a la tercera jornada de los Grupos J, K y L.

EVG