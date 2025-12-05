¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026? Todos los detalles del partido más importante del orbe

La espera terminó y el Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados. La gran final de este torneo internacional se llevará a cabo el próximo 19 de julio de 2026 en el icónico MetLife Stadium de Nueva York. Este estadio, conocido por ser uno de los más grandes y modernos del mundo, será el escenario perfecto para coronar al nuevo campeón del futbol mundial.

Ya se dieron a conocer los 12 grupos del Mundial 2026. El viernes 5 de diciembre se revelaron cómo quedarían los sectores y cuál sería el camino para que cada selección pudiera ir conformando su historia y buscar escribir su nombre en letras doradas.La favorita para levantar el título es de nueva cuenta Argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni luce como el principal candidato, ya que la base es prácticamente la misma que levantó el trofeo en Qatar 2022 y Lionel Messi sigue siendo el emblema de la plantilla y el futbolista diferente que quiere ver a su país volver a celebrar.

La Copa del Mundo tendrá partidos interesantes desde la fase de grupos. ı Foto: Cortesía

El Estadio Azteca es un histórico

La inauguración se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, un recinto que ha sido testigo de la historia del futbol mundial y que es el primer inmueble en ser sede por tres ocasiones.

El Estadio Azteca, conocido por su rica historia y capacidad para albergar a más de 87 mil aficionados, ha sido sede de dos Copas Mundiales (1970 y 1986).

Este año, se volverá a llenar de pasión y emoción para dar inicio a un torneo que reunirá a las mejores selecciones del planeta. Hay que recordar que se ha remodelado para esta edición y quedará como un coloso de primer mundo.

Fecha y horarios de la final del Mundial

Fecha: 19 de julio de 2026

Sede: MetLife Stadium, Nueva York

Hora: Por confirmar

Campeones de ediciones pasadas del Mundial de Futbol

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el último equipo en levantar el título de campeón del mundo fue Argentina. Los comandados por Lionel Messi vencieron a la selección francesa de Kylian Mbappé en la tanda de penaltis. Los galos pudieron ser bicampeones, ya que en la edición de Rusia 2018 derrotaron a Croacia 4-2.

En otras de las ediciones más recientes, Alemania se coronó en Brasil 2014. El cuadro teutón derrotó a Argentina por la mínima diferencia con un gol en tiempo extra, producto de Mario Götze.

En 2010, España derrotó a Países Bajos con una anotación de Andrés Iniesta. El marcador finalizó 1-0 y llegó hasta los tiempos extra. Para 2006, Italia derrotó a Francia en penaltis 5-3; la sede fue Alemania. Lamentablemente, para el cuadro del país de la bota, fue la última generación que le dio una alegría.